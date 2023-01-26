Yüzler ve İzler | Prof. Dr. Ramazan Şeşen

Prof. Dr. Ramazan Şeşen, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Prof. Dr. Ramazan Şeşen'de bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.
00:00 Yüzler ve İzler
01:50 İlme adanmış bir ömür: Prof. Dr. Ramazan Şeşen
04:00 İlkokula başlamadan Kur'an'ı Kerim okumayı öğrendim
08:40 Prof. Dr. Ramazan Şeşen'in İlim Yolculuğu
10:30 Eğitim görmek için İstanbul'a geminin ambarında geldim
17:30 Prof. Dr. Ramazan Şeşen
25:30 Fuat Sezgin ile tanışması
30:00 Muhammed Hamidullah ile tanışması
31:00 İlme adanmış bir ömür
33:00 Anadolu'da ne kadar yazma eser kütüphanesi varsa hepsine gittim
40:00 Prof. Dr. Ramazan Şeşen'in İlim Yolculuğu
45:00 Prof. Dr. Ramazan Şeşen'in Arapça yazma eserler kitap çalışması
49:00 İlme adanmış bir ömür
50:00 Önemli Arapça yazma eserleri Türkçeye kazandırdım
54:00 Akademik hayatımda hafızlığımın çok fazla faydasını gördüm
57:00 İlme adanmış bir ömür: Ramazan Şeşen
01:05:00 Prof. Dr. Ramazan Şeşen'in ilmi çalışmaları
01:15:00 Allah izin verdi, ömrüm kitap yazmakla geçti