Yüzler ve İzler | Prof. Dr. Salih Tuğ

Prof. Dr. Salih Tuğ, Vav TV'de Yüzler ve İzler programına konuk oldu. Birbirinden değerli konukların kendi hayat hikayelerini anlattığı Yüzler ve İzler programında Prof. Dr. Salih Tuğ'da bizlere kendi hayat hikayesinden, kendi yaşam yolculuğundan bahsetti.

00:00 Yüzler ve İzler

02:00 İlme Adanmış Bir Ömür: Prof. Dr. Salih Tuğ

40:45 Prof. Dr. Muhammed Hamidullah ile nasıl tanıştınız?

44:21 Prof. Dr. Fuat Sezgin ile nasıl tanıştınız?

44:47 Muhammed Hamidullah hangi sebeple İstanbul'a geldi?

53:00 Muhammed Hamidullah hoca fikir dünyanızı nasıl etkiledi?

1:20:00 Salih Tuğ'un, Fuat Sezgin ile olan yolculuk hatırası