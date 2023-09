Ebu Hureyre (r.anh)

Mücevherlere sahip bir fakir: Ebû Hureyre (r.anh)...

Medine'de peygamber mescidinin hemen bitişiğinde üzeri hurma dallarıyla örtülü bir gölgelik ve bu gölgeliği yuva bellemiş bir garip yürek. Ne ailesi ne malı vardı, onun. Tek sermayesi Allah (CC) ve Rasulune (SAV) duyduğu derin muhabbetti. Bu muhabbet onun için dünya ve içindeki her şeyden çok daha değerliydi. Bu yüzden günlerini çok sevdiği peygamberinin yanında geçirirdi, hep. Onun her bir meclisine katılır, her bir sözüne dikkat kesilir ve büyük bir ilgiyle onu dinlerdi. Dinlemek onun için asla pasif bir eylem değildi. Dinlemek onun için kulaktan kalbe giden esaslı bir işti...