Ebu Said el-Hudri (r.anh)

Yüreğinde güzel sözler biriktiren genç: Ebu Said el-Hudri (r.anh)

Peygamber'iyle (as) yaşadığı anıları anlatırken, onun sözlerini anlatırken bu duyguları tekrar tekrar yaşardı, Ebu Said el-Hudri (r.anh). Bin küsür rivayeti nakşetmişti, yüreğine. Onunla ilgili anılar biriktirmeye küçük bir çocukken başlamıştı ve bu bir ömür boyu devam etti. Hep Peygamberimiz'in (as) yanında olma gayretindeydi.