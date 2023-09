Ebu Talha (r.anh)

Medineli fedakar Sahabî Ebû Talha (r.anh)

Medineli fedakar Sahabî Ebû Talha (r.anh)

İnsanların açlığın şiddetine dayanabilmek için karınlarına taşlar bağladıkları, gölge ve gölgeliğin en değerli nimetler olarak görüldüğü bu coğrafyada serin hurma bahçeleri kuşkusuz en değerli nimetlerden biriydi. Ebu Talha (r.anh) içinde tam olarak öyleydi. Peygamber Mescidi'nin tam olarak karşısında olan "Beyruha" isimli bahçesini pek severdi. Sevgili Peygamber'i (as) burada ağırlar, ona (as) bahçesinin ürünlerinden ikram ederdi. Allah Resulu (as) da mescidinin yakınında bulunan bu hurmalığı sık sık ziyaret eder, soğuk sularından içerdi.

💠💠💠

FİKRİYAT.COM SOSYAL MEDYADA!

Fikriyat'ı aşağıdaki sosyal medya adreslerinden takip edebilirsiniz;

👉 TWITTER

👉 INSTAGRAM

👉 FACEBOOK

👉 YOUTUBE 🔔

👉 Fikriyat.com mobil uygulamasını ise buradan indirebilirsiniz.

Görüş ve önerileriniz için bizlere ulaşabileceğiniz e-posta adresimiz:

fikriyat@fikriyat.com.tr