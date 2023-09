Fatma Bint Rasulullah (r.anha)

Babasının annnesi Fatma bint Rasulullah (r.anha)

Hz. Fatma (r.anha) Allah (CC) Resulu'nün (as) peygamberlikle görevlendirilmesi üzerine Mekke'de geçen o zorlu yıllarda büyüdü. Resulullah'a (as) hayırlı bir eş olan annesi Hz. Hatice'nin ( r.anha) yokluğunda babasından desteğini esirgemeyen hayırlı bir evlat oldu. Hz. Peygamber( as) sevgili kızına eş olarak Hz. Ali'yi (r.anh) seçti ve hemen Bedir Savaşı'nın ardından Hz. Fatma ve Hz. Ali'yi (r.anha) evlendirdi.