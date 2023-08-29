VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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Babam 2 yaşında beni terk etti, helallik istiyor, vermiyorum, caiz mi? 29 Ağustos 2023
Evladın anne üzerinde bir hakkı mevcut mudur? 29 Ağustos 2023
Kadının ayrılmak istiyorum demesine eşi tamam derse boşama olur mu? 29 Ağustos 2023
"Ben ayrılmak istiyorum" sözü boşanma anlamına gelir mi? 26 Ağustos 2023 4. Bölüm
Tehdit unsuru olarak boşama sözlerini kullanmak caiz midir? 26 Ağustos 2023 3. Bölüm
Şaka ile "Seni boşadım" demek caiz midir? 25 Ağustos 2023 2. Bölüm
Eşimin tesettüre girmemesinin bana bir günahı var mıdır? 28 Ağustos 2023 1. Bölüm

Evladın anne üzerinde bir hakkı mevcut mudur?

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CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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