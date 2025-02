Kader, Her An Yeniden mi Yaratılıyor? | Düşünce ve Hayat

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak meselelerin konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat programı Nurkan Aslan'ın sunumu, Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

04:00 "Biz İman Ederken Allah'ın Bilgisine ve İradesine İman Ederiz"

14:00 Kader ve Özgürlük

18:00 Din, İnsanı Nasıl Özgürleştirir?

24:00 Allah'a İman Nasıl Olmalıdır?

33:00 "Din, Karamsar Bakış Açısını, İyimserlik İle Değiştirmiştir"

44:00 Din İnsana Nasıl Bir Bakış Açısı Sunar?

55:00 İbnü'l Vakt Olmak Esmanın Tecellilerini An İçinde Takip Etmektir"

59:30 Kader, Her An Yeniden mi Yaratılıyor?

01:02:00 Modern Dünyada Özgürlük

01:06:00 İslam'ın İnsana Sunduğu Özgürlük Alanı Nasıldır?

01:13:00 "Kader, İnsanda Cesaret ve Merak Meydana Getirir"

01:17:00 "Kader, Hiç Kimse İçin Hukuki Bir Meşruiyet veya Mazeret Değildir"