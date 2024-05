Kadın Sağlığı ve Tüp Bebek Tedavileri | Hekimce

Tüp bebek tedavisi kaç kere tekrar edilebilir?

Ayşe Coşkun'un moderatörlüğünde gerçekleşen Hekimce'ye bu hafta Doç. Dr. Nilay Güler Karaca ve Op. Dr. Dilara Tekden Kırgız konuk oldu. Ayşe Coşkun'un sunumuyla Hekimce yeni bölümü ile yayında!

00:00 Hekimce

03:00 Polikistik Over Sendromu nedir?

09:00 Polikistik Over Sendromu teşhis nasıl konur?

20:00 Obezite polikistik over sendromunun bir nedeni mi yoksa belirtisi mi?

28:00 Polikistik over sendromunda tedavi süreci nasıl ilerliyor?

38:00 Kadın sağlığı ve tüp bebek tedavileri

45:00 Tüp bebek tedavilerinde nelere dikkat edilmeli?

01:00:00 Tüp bebek tedavisinin aşamaları

01:07:00 Tüp bebek tedavisi kaç kere tekrar edilebilir?

01:31:00 Tüp bebek tedavi süresince anne adayını neler bekliyor?