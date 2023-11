İsmet Özel ve Şiir Poetikası | İki Mısra Arası

Bu bölümde Prof. Dr. Şecaattin Tural ile İsmet Özel'in "Şiir Okuma Kılavuzu" konuşuldu.

Selva Turaboğlu'nun sunumuyla İki Mısra Arası programının bu haftaki konuğu, Prof. Dr. Şecaattin Tural oldu. Bu bölümde İsmet Özel'in şiir anlayışı konuşuldu.

00:00 İki Mısra Arası

06:00 İsmet Özel şiiri nasıl tanımlar?

08:00 İsmet Özel'in "Şiir Okuma Kılavuzu"

10:45 İsmet Özel'in 9 yaşında yazdığı ""Kış" şiiri

16:45 İsmet Özel'in düşünce ve sanat serüveni

21:30 Türk edebiyat ve düşünce dünyasında İsmet Özel

26:00 Eşref-i Mahlukat çerçevesinde "Amentü" şiiri

29:00 İsmet Özel, Mehmet Akif ve Sezai Karakoç'tan hangi yönleriyle ayrılır?

37:00 İsmet Özel ve şiir poetikası

43:45 İsmet Özel, "Şiir, Türk, Türkçe" kavramlarına nasıl bir bakış getirir?

47:30 İsmet Özel / Of Not Being A Jew " şiir kitabı