620. Bölüm

00:00 İslam'ın Işığında Günümüz Meseleleri

03:30 Hangi sözün ayet hangi sözün hadis olduğunu nereden biliyoruz?

09:15 Seyirci Sorusu

14:15 Doğum günü kutlamak caiz midir?

17:00 42 yaşındayım, nasıl namaz kılabilirim?

20:30 Sürekli kanaması olan kişi namazını nasıl kılmalı?

21:50 Ticaretin kumardan farkı nedir?

24:30 Zekat nasıl hesaplanır?

25:30 Zina nedir? Hangi durumlar zina kabul edilir?

27:00 Tesbih namazında sehiv secdesi yapılır mı?

28:00 Sünnet namazlarda sehiv secdesi yapılır mı?

29:30 Görme engelli bir kimse namaz kıldırabilir mi?

33:30 Seyirci Sorusu

35:15 Geçmiş yıllara ait oruç fidyeleri ödenirken hangi yılın fiyatı baz alınır?

36:50 Kadın hangi durumlarda mehir alamaz?

41:00 Hasta bir kimsenin tedavi masraflarını karşılamak zekata sayılabilir mi?

43:00 Seyirci Sorusu

44:00 Seyirci Sorusu

46:30 Çocuklara isim verirken nelere dikkat edilmeli?

48:30 Çocuklara hangi isimler verilmez?