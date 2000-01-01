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Hamile kadın oturarak namaz kılabilir mi?
Kadınlar hamile iken zorlandıkları durumda namazlarını nasıl kılmalıdır? Oturarak namaz kılmak hamile kadınlar için caiz midir?
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