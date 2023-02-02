Beş Şehir | Ahmet Hamdi Tanpınar

Tanpınar'ın Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul gibi şehirleri şiirsel bir üslupla anlattığı deneme eserleridir.

02 Şubat 2023 | 19:37
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Beş Şehir, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Ankara, Erzurum, Konya, Bursa ve İstanbul gibi şehirleri şiirsel bir üslupla anlattığı en önemli deneme eserlerindendir. Tanpınar, eserinin konusunu "Hayatımızda kaybolan şeylerin ardından duyulan üzüntü ile yeniye karşı beslenen iştiyaktır. İlk bakışta birbiriyle çatışır görünen bu iki duyguyu sevgi kelimesinde birleştirebiliriz? Bu sevginin kendisine çerçeve olarak seçtiği şehirler, benim hayatımın tesadüfleridir." olarak ifade etmiştir. Tanpınar, Beş Şehir isimli eserinde, medeniyet arayışının izini, şehirlerin tarihinde ve bu tarihi oluşturan toplumsal bellekte sürer. Kitaptaki beş şehrin hikayesindeki ortak özellik, eskinin büyük değerleriyle geleceğe uzanan Türk şehirlerinin tarihi ve kültürel maceralarının birlikte yansıtılmasıdır. Beş Şehir'de "değişim" fikri oldukça vurgulanır fakat "değişen içinde değişmeyeni bulmak": "devamlılık" ve "hafıza" ekseninde geçmişi bugüne taşımak veya yalnızca "aramak" esas olandır.

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