Medeniyet Mirası
176. BölümDaha Fazla Göster
Amerika'da Müslüman Bir Belediye Başkanının Seçimi Kazanmasının Önemi | Medeniyet Mirası
Medeniyet perspektifi açıcından bir Müslümanın New York Belediye Başkanı olmasının önemi
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle...