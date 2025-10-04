Medeniyet Mirası
168. BölümDaha Fazla Göster
Bireylerin ve Toplumların Oluşmasında Medeniyetin Önemi | Medeniyet Mirası
Medeniyetlerin inşa ve ihyasında müslümanların katkıları nelerdir?
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle...