Medeniyet Mirası
170. BölümDaha Fazla Göster
Medeniyet Şehri Olarak Kudüs'ün Önemi | Medeniyet Mirası
"Erdemli Şehir" projesi nedir?
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle...
Medeniyet Mirası programının bu hafta konuğu Dr. Sinan Genim oldu.