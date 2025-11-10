Medeniyet Mirası
175. BölümDaha Fazla Göster
"Müslümanın Dünyaya Gelişi Varlığa Şehadettir" | Medeniyet Mirası
"Medeniyetlerin temeli dinlerdir, dinlerin temellerinden biri de barıştır."
Antik dünyadan modern dünyaya, doğudan batıya, özellikle İslam dünyasının Batı'ya aktardığı zengin bilim, düşünce, sanat, medeniyet mirasına özgün bir yaklaşım... Ankara Sosyal Bilimler Üni. Öğr. Üye. Prof. Dr. Ejder Okumuş'un ve Prof. Dr. Bekir Karlığa'nın katkılarıyla Medeniyet Mirası yeni bölümüyle sizlerle...