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Sünnet namazlarda sehiv secdesi yapılır mı? 25 Ağustos 2023 12. Bölüm
Kuşluk namazında kaçıncı rekatta selam verilir? 19 Ağustos 2023 1. Bölüm
Kunut duası ne zaman okunur? 19 Ağustos 2023 2. Bölüm
Babadan miras kalma yazlığa gittiğimizde seferi olur muyuz? 19 Ağustos 2023 3. Bölüm
Hutbeye yetişemeyen kimsenin namazı geçerli midir? 19 Ağustos 2023 4. Bölüm
Vitirde eller neden tekrar bağlanır? 19 Ağustos 2023 5. Bölüm
İmam son oturuşu yapmadan ayağa kalkarsa cemaat ne yapmalıdır? 23 Ağustos 2023 6. Bölüm
Cemaatle teravih kılarken kazaya niyet edilir mi? 23 Ağustos 2023 7. Bölüm
Vitr namazında hangi sureler okunur? 23 Ağustos 2023 8. Bölüm
Karanlıkta namaz kılmak caiz midir? 23 Ağustos 2023 9. Bölüm
Gusül abdestiyle namaz kılınır mı? 23 Ağustos 2023 10. Bölüm
Kadın ve erkeklerin aynı safta namaz kılması caiz midir? 23 Ağustos 2023 11. Bölüm

Sünnet namazlarda sehiv secdesi yapılır mı?

Sehiv secdesi hangi durumlarda yapılır? Nafile ibadetlerde sehiv secdesi gerekir mi?

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