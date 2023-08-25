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25 Ağustos 2023 12. Bölüm
19 Ağustos 2023 1. Bölüm
19 Ağustos 2023 2. Bölüm
19 Ağustos 2023 3. Bölüm
19 Ağustos 2023 4. Bölüm
19 Ağustos 2023 5. Bölüm
23 Ağustos 2023 6. Bölüm
23 Ağustos 2023 7. Bölüm
23 Ağustos 2023 8. Bölüm
23 Ağustos 2023 9. Bölüm
23 Ağustos 2023 10. Bölüm
23 Ağustos 2023 11. Bölüm
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Sünnet namazlarda sehiv secdesi yapılır mı?
Sehiv secdesi hangi durumlarda yapılır? Nafile ibadetlerde sehiv secdesi gerekir mi?
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