Pergelin Ayağı
Görülen Her Şey İnsanı Hakikate Ulaştırır mı? | Pergelin Ayağı
Hakikati Anlamlandırmak İçin Daha Derin Bir İdrak mı Gerekir?
Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Pergelin Ayağı
04:30 Görülen Her Şey İnsanı Hakikate Ulaştırır mı?
09:30 Hakikati Bulmakta Akıl Yeterli mi?
11:00 "Her şey ancak karşıtını bulabilir"
15:00 Duyulan Her Şey Gerçekten İşitilir mi?
26:00 Hakikati Anlamdırmak İçin Daha Derin Bir İdrak mı Gerekir?
29:00 İlm-i Zahir ve İlm-i Batın Anlayışı Nedir?