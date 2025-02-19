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Pergelin Ayağı

Görülen Her Şey İnsanı Hakikate Ulaştırır mı? | Pergelin Ayağı

Hakikati Anlamlandırmak İçin Daha Derin Bir İdrak mı Gerekir?

Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Pergelin Ayağı
04:30 Görülen Her Şey İnsanı Hakikate Ulaştırır mı?
09:30 Hakikati Bulmakta Akıl Yeterli mi?
11:00 "Her şey ancak karşıtını bulabilir"
15:00 Duyulan Her Şey Gerçekten İşitilir mi?
26:00 Hakikati Anlamdırmak İçin Daha Derin Bir İdrak mı Gerekir?
29:00 İlm-i Zahir ve İlm-i Batın Anlayışı Nedir?

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Pergelin Ayağı

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