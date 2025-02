Görülen Her Şey İnsanı Hakikate Ulaştırır mı? | Pergelin Ayağı

Sanatçı Enes Ergür'ün sunumu Prof. Dr. Mahmut Erol Kılıç'ın katkılarıyla Pergelin Ayağı yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Pergelin Ayağı

04:30 Görülen Her Şey İnsanı Hakikate Ulaştırır mı?

09:30 Hakikati Bulmakta Akıl Yeterli mi?

11:00 "Her şey ancak karşıtını bulabilir"

15:00 Duyulan Her Şey Gerçekten İşitilir mi?

26:00 Hakikati Anlamdırmak İçin Daha Derin Bir İdrak mı Gerekir?

29:00 İlm-i Zahir ve İlm-i Batın Anlayışı Nedir?