İslam Öncesi Arap Toplumunun Sosyo-Kültürel Özellikleri | Rahmet Elçisi
Kabe kuşatmasında Abdulmuttalib ile Ebrehe arasında neler yaşandı?
İslam öncesi Mekke'de dini yaşam nasıldı? Arap coğrafyasında yaşam nasıldı? Abdülmuttalib gördüğü rüya üzerine Zemzem kuyusunu nasıl buldu? Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle...
Rahmet Elçisi'nin 9. bölümünde İslam öncesi Arap toplumunun sosyo-kültürel özellikleri konuşuldu.
00:00 Rahmet Elçisi
01:45 İslam öncesi Arap toplumunun sosyo-kültürel özellikleri nelerdir?
10:20 Tarihi kaynaklarda zemzem kuyusunun keşfi nasıl yer aldı?
15:13 Mekke tarihinde fil vakıası
16:41 Mekke Ebrehe'nin orduları tarafından neden kuşatıldı?
19:32 Ebrehe Kabe'yi neden yıkmak istedi?
23:15 Abdulmuttalib Ebrehe'ye neden karşı koymadı?
25:47 Kabe kuşatmasında Abdulmuttalib ile Ebrehe arasında neler yaşandı?
26:12 Ebrehe'nin ordusu nasıl hezimete uğratıldı?
27:57 Fil vakıası Mekke toplumunu nasıl etkiledi?
31:31 Cahiliye dönemi Arap toplumunda dini hayat
35:42 İslam öncesi Hicaz toplumunda inanç sistemi
38:20 Kur'an'da bahsedilen putlar: Lat, Menat ve Uzza
40:45 Putlar, Mekke toplumunda nasıl bir yere sahiptir?
47:36 Mekke'de ticari bir meta haline gelen inanç: Putperestlik