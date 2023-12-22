VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

VAV TV CANLI YAYIN VAV RADYO CANLI YAYIN
İslam Öncesi Arap Toplumunun Sosyo-Kültürel Özellikleri | Rahmet Elçisi 22 Aralık 2023 9. Bölüm
İslam Öncesi Mekke'de Siyasi Otorite ve Kabile Bağları | Rahmet Elçisi 15 Aralık 2023 8. Bölüm
İslam Öncesi Dönemde Hicaz Bölgesi ve Mekke | Rahmet Elçisi 01 Aralık 2023 6. Bölüm
İslamiyet Öncesi Kuzeyde Kurulan Arap Devletleri I Rahmet Elçisi 27 Kasım 2023 5. Bölüm
İslam'dan Önce Kurulan Arap Devletleri | Rahmet Elçisi 10 Kasım 2023 4. Bölüm
Resulullah'ın (sav) Yaşadığı Coğrafyada Siyaset | Rahmet Elçisi 27 Ekim 2023 3. Bölüm
Rahmet Elçisi'nin Yaşadığı Coğrafya I Rahmet Elçisi 20 Ekim 2023 2. Bölüm
Hz. Peygamber'in Hayatını Öğrenmenin Önemi | Rahmet Elçisi 14 Ekim 2023 1. Bölüm

İslam Öncesi Arap Toplumunun Sosyo-Kültürel Özellikleri | Rahmet Elçisi

Kabe kuşatmasında Abdulmuttalib ile Ebrehe arasında neler yaşandı?

İslam öncesi Mekke'de dini yaşam nasıldı? Arap coğrafyasında yaşam nasıldı? Abdülmuttalib gördüğü rüya üzerine Zemzem kuyusunu nasıl buldu? Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle...

Rahmet Elçisi'nin 9. bölümünde İslam öncesi Arap toplumunun sosyo-kültürel özellikleri konuşuldu.

00:00 Rahmet Elçisi

01:45 İslam öncesi Arap toplumunun sosyo-kültürel özellikleri nelerdir?

10:20 Tarihi kaynaklarda zemzem kuyusunun keşfi nasıl yer aldı?

15:13 Mekke tarihinde fil vakıası

16:41 Mekke Ebrehe'nin orduları tarafından neden kuşatıldı?

19:32 Ebrehe Kabe'yi neden yıkmak istedi?

23:15 Abdulmuttalib Ebrehe'ye neden karşı koymadı?

25:47 Kabe kuşatmasında Abdulmuttalib ile Ebrehe arasında neler yaşandı?

26:12 Ebrehe'nin ordusu nasıl hezimete uğratıldı?

27:57 Fil vakıası Mekke toplumunu nasıl etkiledi?

31:31 Cahiliye dönemi Arap toplumunda dini hayat

35:42 İslam öncesi Hicaz toplumunda inanç sistemi

38:20 Kur'an'da bahsedilen putlar: Lat, Menat ve Uzza

40:45 Putlar, Mekke toplumunda nasıl bir yere sahiptir?

47:36 Mekke'de ticari bir meta haline gelen inanç: Putperestlik

DİĞER PROGRAMLAR

TÜMÜ
-->
Fıkıh Meclisi
-->
Ahmet Hakkı Turabi İlahileri
-->
Şehrin Ruhu
-->
Bayram Sohbetleri
-->
İslam Tarihi Sohbetleri
-->
Şiir Vakti
-->
Mesut Uçakan ile Sonsuz Kareler
-->
Kürsü
CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Vav Radyo Canlı