Sanatçının Öyküsü | Sesli Kitap
"Çok çok eskilerde bir kabile varmış... İnsanlığın ilk günlerinde... Bu kabilede herkes sabah erkenden avlanmaya çıkar ve gece geç vakitte dönermiş... Yalnız içlerinden biri..."
Mazhar Alanson'un kaleminden tüm çocuklara eşsiz bir kitap. Gündüz dolaşıp duran, gökyüzünü izleyen, akşam olunca da kabilesindekilere gördüklerini anlatan ve onların hayatına renk katan bir sanatçının macerasını anlatıyor. Turkuvaz Çocuk'tan "Sanatçının Öyküsü" adlı kitabı buradan dinleyebilirsiniz...