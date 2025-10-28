Sanatçının Öyküsü | Sesli Kitap

81. Bölüm

Mazhar Alanson'un kaleminden tüm çocuklara eşsiz bir kitap. Gündüz dolaşıp duran, gökyüzünü izleyen, akşam olunca da kabilesindekilere gördüklerini anlatan ve onların hayatına renk katan bir sanatçının macerasını anlatıyor. Turkuvaz Çocuk'tan "Sanatçının Öyküsü" adlı kitabı buradan dinleyebilirsiniz...