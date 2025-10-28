VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

Sesli Kitap

81. Bölüm

Sanatçının Öyküsü | Sesli Kitap

"Çok çok eskilerde bir kabile varmış... İnsanlığın ilk günlerinde... Bu kabilede herkes sabah erkenden avlanmaya çıkar ve gece geç vakitte dönermiş... Yalnız içlerinden biri..."

Mazhar Alanson'un kaleminden tüm çocuklara eşsiz bir kitap. Gündüz dolaşıp duran, gökyüzünü izleyen, akşam olunca da kabilesindekilere gördüklerini anlatan ve onların hayatına renk katan bir sanatçının macerasını anlatıyor. Turkuvaz Çocuk'tan "Sanatçının Öyküsü" adlı kitabı buradan dinleyebilirsiniz...

Sesli Kitap

83. Bölüm Ne Yaparsın Yalnızca Beyaz Bir Kâğıtla? | Sesli Kitap
82. Bölüm Ne Yaparsın Yalnızca Kuru Bir Dalla? | Sesli Kitap
81. Bölüm Sanatçının Öyküsü | Sesli Kitap
80. Bölüm Mesnevi'den Hayvan Hikâyeleri | Sesli Kitap
79. Bölüm Noktalama Dedektifleri - Soru İşareti'nin Başına Gelenler
78. Bölüm Noktalama Dedektifleri - Noktalı Virgül'ün Başına Gelenler
77. Bölüm Noktalama Dedektifleri - Nokta'nın Başına Gelenler
76. Bölüm Noktalama Dedektifleri - Virgül'ün Başına Gelenler
75. Bölüm Noktalama Dedektifleri - İki Nokta'nın Başına Gelenler
74. Bölüm Kur'an'ı Seviyorum | Sesli Kitap
73. Bölüm Kâbe'yi Seviyorum | Sesli Kitap
72. Bölüm Camiyi Seviyorum | Sesli Kitap
71. Bölüm İlk Güzel Kelimelerim Kitabım | Sesli Kitap
70. Bölüm İlk Kâbe Kitabım | Sesli Kitap
69. Bölüm İlk Kur'an Kitabım | Sesli Kitap
68. Bölüm İlk Ramazan Kitabım | Sesli Kitap
67. Bölüm İlk Cami Kitabım | Sesli Kitap
66. Bölüm Zekâ Denen Şey | Sesli Kitap
65. Bölüm Hafıza Denen Şey | Sesli Kitap
64. Bölüm Güzel Kelimelerimi Seviyorum | Sesli Kitap
63. Bölüm Duygular Kitabım | Sesli Kitap
62. Bölüm ATsronot Dıgıdık | Sesli Kitap
61. Bölüm Elif'in Kabukları | Sesli Kitap
60. Bölüm En Tatlı Elma | Sesli Kitap
59. Bölüm Davetsiz Misafir | Sesli Kitap
58. Bölüm Şarkılı Küçük Irmak | Sesli Kitap
57. Bölüm Küçük Kara Balık | Sesli Kitap
56. Bölüm Beş Ada | Sesli Kitap
55. Bölüm Uykudan Önce Uykudan Sonra Dünya Masalları | Sesli Kitap
1. Bölüm Beyaz Diş | Sesli Kitap | 1. Bölüm
2. Bölüm Beyaz Diş | Sesli Kitap | 2. Bölüm
3. Bölüm Beyaz Diş | Sesli Kitap | 3. Bölüm
4. Bölüm Beyaz Diş | Sesli Kitap | 4. Bölüm
5. Bölüm Beyaz Diş | Sesli Kitap | 5. Bölüm
6. Bölüm Beyaz Diş | Sesli Kitap | 6. Bölüm
7. Bölüm Beyaz Diş | Sesli Kitap | 7. Bölüm
8. Bölüm Beyaz Diş | Sesli Kitap | 8. Bölüm
9. Bölüm Çocuk Kalbi | 1. Bölüm
10. Bölüm Çocuk Kalbi | 2. Bölüm
11. Bölüm Kahraman Prensesler - Dilek İncisi | Sesli Kitap
12. Bölüm Define Adası | Sesli Kitap
13. Bölüm Beyaz Diş - Çocuk | Sesli Kitap
14. Bölüm Peygamberimi Öğreniyorum
15. Bölüm Küçük Prens I Sesli Kitap
16. Bölüm İvan İlyiç’in Ölümü I Sesli Kitap
17. Bölüm Hayvan Çiftliği I Sesli Kitap
18. Bölüm Denizler Altında Yirmi Bin Fersah I Sesli Kitap
19. Bölüm Evliya'nın Sırları | Sesli Kitap
20. Bölüm Kahraman Prensesler: Gizli Anlaşma | Sesli Kitap
21. Bölüm Kuzey Yıldızı'nın Laneti | Sesli Kitap
22. Bölüm Gulliver'in Gezileri | Sesli Kitap
23. Bölüm Köpek Oteli | Sesli Kitap
24. Bölüm Tom Sawyer'ın Maceraları | Sesli Kitap
25. Bölüm 80 Günde Devri Alem | Sesli Kitap
26. Bölüm Püsküllü Deve | Sesli Kitap
27. Bölüm Bir Şeftali Bin Şeftali | Sesli Kitap
28. Bölüm Vagon Çocukları - Sürpriz Ada | Sesli Kitap
29. Bölüm Kıtkıt'ın Az Çok Gerçek Maceraları | Sesli Kitap
30. Bölüm Yolun Ötesi | Sesli Kitap
31. Bölüm Minik Diyetisyenler İş Başında - Oyun Oynayalım Mı? | Sesli Kitap
32. Bölüm Minik Diyetisyenler İş Başında - Tatlı Bir Sürpriz | Sesli Kitap
33. Bölüm Minik Diyetisyenler İş Başında - Dostumuz Yiyecekler | Sesli Kitap
34. Bölüm Perili Köşk | Sesli Kitap
35. Bölüm Kızılelma Neresi? | Sesli Kitap
36. Bölüm Pembe Yanak Ailesi - Süper Kahraman Olduğunu Nasıl Anlarsın? | Sesli Kitap
37. Bölüm Pembe Yanak Ailesi - Babanın Süper Kahraman Olduğunu Nasıl Anlarsın? | Sesli Kitap
38. Bölüm Pembe Yanak Ailesi - Annenin Süper Kahraman Olduğunu Nasıl Anlarsın? | Sesli Kitap
39. Bölüm Pembe Yanak Ailesi - Ablanın Süper Kahraman Olduğunu Nasıl Anlarsın? | Sesli Kitap
40. Bölüm Pembe Yanak Ailesi - Ailenin Süper Kahraman Olduğunu Nasıl Anlarsın? | Sesli Kitap
41. Bölüm Sevgi Masalı | Sesli Kitap
42. Bölüm Ah Masalı | Sesli Kitap
43. Bölüm Her Şeyi İsterim, Kral Benim! | Sesli Kitap
44. Bölüm Kayıp Çoraplar Ülkesi | Sesli Kitap
45. Bölüm O Telefonu İstiyorum! | Sesli Kitap
46. Bölüm Nereden Çıktı Bu Kardeş! | Sesli Kitap
47. Bölüm Yemeyeceğim İşte! | Sesli Kitap
48. Bölüm Kendi Yatağımda Uyumayacağım! | Sesli Kitap
49. Bölüm Kurallardan Nefret Ediyorum! | Sesli Kitap
50. Bölüm Okula Gitmek İstemiyorum! | Sesli Kitap
51. Bölüm Ömer'in Çocukluğu | Sesli Kitap
52. Bölüm Altın Işık | Sesli Kitap
53. Bölüm Salçalı Kıvırcık Makarna | Sesli Kitap
54. Bölüm Papağanım Dedi Ki | Sesli Kitap

