Allah Dostlarından İbretlik Hikayeler | Sevgilinin Yolunda

Bu bölümde Said Hatipoğlu Anadolu'nun manevi mimarlarından: Ebu'l Hasan El Harakani'nin hayatından bahsetti.

Said Hatipoğlu'nun anlatımıyla Sevgilinin Yolunda 10. bölümüyle sizlerle... Said Hatipoğlu, Sevgilinin Yolunda programında bu hafta Allah dostlarından ibretlik hikayeler anlattı. Said Hatipoğlu Anadolu'nun manevi mimarlarından: Ebu'l Hasan El Harakani'nin hayatından bahsetti.