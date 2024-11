Helal Gıdanın İslam'daki Önemi | Son Davet

GDO'lu Ürünler ve Yapay Etler Helal Gıda Kriterlerine Uyar mı?

Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Hasan Yetim konuk oldu. Prof. Dr. Özcan Hıdır'ın sunumuyla Son Davet yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Son Davet

04:30 Helal Gıdanın İslam'daki Önemi

06:30 Helal Gıda Kavramı Günümüzde Sadece Gıda İle mi Sınırlı?

08:00 Helal Gıda Nasıl Tanımlanabilir?

11:00 Helal Gıda Sektöründe Devletlerin ve Şirketlerin Etkisi Nedir?

20:00 Böcekler Gıdalarda Nasıl Kullanılıyor?

23:00 Organik Ürünler ve Helal Gıda Arasındaki İlişki Nedir?

28:30 Tarım İlaçları Ne Kadar Tehlikeli?

32:00 Katkı Maddelerinde Nelere Dikkat Etmeliyiz?

37:00 Helal Gıda Araştırmalarında Günümüz Fıkıh Problemi, İstihale

42:00 Türkiye'de Helal Gıda İle İlgili Gelişmeler

43:30 Helal Gıda Kriterleri Nelerden Oluşur?

44:45 GDO'lu Ürünler ve Yapay Etler, Helal Gıda Kriterlerine Uyar mı?

58:20 Helal Et Kriterleri Nelerden Oluşur?

01:02:00 Kesilen Etin Helal Olması İçin Hangi Koşullar Sağlanmalı?

01:08:00 Şüpheden Uzak Bir Et Tüketimi İçin Nasıl Bir Yol İzlenmeli?

01:16:00 Yapat Et Nasıl Üretiliyor?

