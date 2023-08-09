Tarih Boyunca Kur'an Tercümeleri | Son Davet

Bu bölümde Prof. Dr. Hidayet Aydar ile "Tarih boyunca Kur'an Tercümeleri ve Türkçe meal kültürümüz" konuşuldu.

İlk Kur'an tercümeleri nerede, ne zaman başlamıştır? İslam tarihinde ilk tercümeler ve tercüme faaliyetleri nelerdir? İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet yeni bölümüyle sizlerle...

Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Hidayet Aydar konuk oldu.

00:00 Son Davet

02:00 Tarih boyunca Kur'an Tercümeleri ve Türkçe meal kültürümüz

10:30 Kur'an'ın tercüme edilmesinin gerekliliği meselesi

15:40 Kur'an'ın tercümesi meselesi

32:00 İlk Kur'an tercümeleri nerede, ne zaman başlamıştır?

37:30 Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) İslam'a davet mektupları

41:00 İslam tarihinde ilk tercümeler ve tercüme faaliyetleri

01:01:00 Kur'an'ın ilk Türkçe tercümesi

01:04:00 Osmanlılar dönemi Türkçe Kur'an tercümeleri

01:07:00 Cumhuriyetin ilanından günümüze Kur'an tercümeleri

01:13:00 Mehmet Akif'in meal çalışması

01:30:00 Kur'an'ın Batı dillerine tercümesi

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