Tarih Boyunca Kur'an Tercümeleri | Son Davet
Bu bölümde Prof. Dr. Hidayet Aydar ile "Tarih boyunca Kur'an Tercümeleri ve Türkçe meal kültürümüz" konuşuldu.
İlk Kur'an tercümeleri nerede, ne zaman başlamıştır? İslam tarihinde ilk tercümeler ve tercüme faaliyetleri nelerdir? İslam'la ilgili konular, kavramlar, fikirler… İslam'a davetteki ince çizgi konusunda önemli bilgiler Prof. Dr. Özcan Hıdır'la Son Davet yeni bölümüyle sizlerle...
Son Davet'e bu hafta Prof. Dr. Hidayet Aydar konuk oldu.
00:00 Son Davet
02:00 Tarih boyunca Kur'an Tercümeleri ve Türkçe meal kültürümüz
10:30 Kur'an'ın tercüme edilmesinin gerekliliği meselesi
15:40 Kur'an'ın tercümesi meselesi
32:00 İlk Kur'an tercümeleri nerede, ne zaman başlamıştır?
37:30 Peygamber Efendimiz'in (S.A.V.) İslam'a davet mektupları
41:00 İslam tarihinde ilk tercümeler ve tercüme faaliyetleri
01:01:00 Kur'an'ın ilk Türkçe tercümesi
01:04:00 Osmanlılar dönemi Türkçe Kur'an tercümeleri
01:07:00 Cumhuriyetin ilanından günümüze Kur'an tercümeleri
01:13:00 Mehmet Akif'in meal çalışması
01:30:00 Kur'an'ın Batı dillerine tercümesi
🔔 Vav TV'ye abone ol videoları kaçırma!
RESMİ WEB SİTEMİZ
SOSYAL MEDYA ADRESLERİMİZ
► https://twitter.com/vavtvresmi
Soru, görüş ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim bilgisinden Vav TV'ye ulaşabilirsiniz.
► iletisim@vavtv.com.tr