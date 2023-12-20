İsnad Medeniyeti Olarak İslam | Açık Medeniyet

Bu bölümde Prof. Dr. Tahsin Görgün ile rivayet zinciriyle ispatlanmış bilginin mahiyeti konuşuldu.

Selçuklu'dan Osmanlı'ya Hindistan'dan Endülüs'e İslam toplum ve medeniyeti… Diğer medeniyetlere de hayat hakkı tanıyan ve evrensel insan haklarını savunan bir medeniyet anlayışı… Açık Medeniyet Prof. Dr. Recep Şentürk ve Prof. Dr. Tahsin Görgün'ün katkılarıyla sizlerle...

00:00 Açık Medeniyet

03:00 İsnad Medeniyeti Olarak İslam

06:30 İlmin muhafızı: İsnad

08:30 Rivayet zinciriyle ispatlanmış bilginin mahiyeti

15:00 Hz. Muhammed'e (sav) ittiba etmenin varoluşsal sonuçları

18:15 Hz. Peygambere (sav) muhabbetle ittiba etmek ne anlama gelir?

27:00 Nebiyle irtibat kurmada mütevatir zemin neden önemlidir?

33:00 Niçin Hristiyanlık bir isnad medeniyeti değildir?

49:00 Neden Müslümanlar isnadı önemsediler?

56:00 Müslümanın hayatını belirleyen unsur olarak mütevatir zemin

59:00 Müslümanın ilim hayatında isnad nasıl bir işlev üstlenir?

01:03:00 Rivayet zinciriyle ispatlanmış bilginin mahiyeti

01:08:00 Neden Müslümanlar isnadı önemsediler?

01:12:00 Hadisleri anlamada bütüncül yaklaşım

01:22:00 Sözlü ve fiili rivayetleri ihtiva eden bir olgu olarak "İsnad"

01:27:00 İslam tarihine siyaset merkezli yaklaşımın olumsuz sonuçları