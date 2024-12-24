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Kur’an Yolu

Al-İ İmran Suresi'nde Dünya - Ahiret Dengesinden Nasıl Bahsedilir? | Kur'an Yolu

Kur'an'da Hangi Nimetlerin Birer İmtihan Olduğundan Bahsedilir?

Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…

00:00 Kur'an Yolu
07:00 Al-İ İmran Suresi'nde Dünya - Ahiret Dengesinden Nasıl Bahsedilir?
09:30 Al-i İmran Suresi'nde Hangi Konulardan Bahsedilir?
12:00 Huruf-u Mukattaa İle Rabbimiz Neyi Murad Etmiş Olabilir?
14:00 Al-i İmran Suresi'nde Hangi Konulardan Bahsedilir?
21:00 Kur'an'da Hangi Nimetlerden Birer İmtihan Olduğundan Bahsedilir?
24:30 Dünya Nimetlerine Düşkünlük Ahiret Dengesini Nasıl Etkiler?
26:30 Kur'an'da Hangi Nimetlerin Birer İmtihan Olduğundan Bahsedilir?
30:30 Dünya ve Ahiret Dengesini Nasıl Sağlayabiliriz?
34:00 Kur'an'da İnsanlara "Süslü Gösterilen" Unsurlar
35:30 Dünya Nimetlerine Düşkünlük Ahiret Dengesini Nasıl Etkiler?
39:30 Dünya Nimetlerine Olan Düşkünlük Nasıl Dengeli Bir Hale Gelebilir?
42:00 Müslüman Helal ve Haramlarak Karşı Nasıl Bir Duruşa Sahip Olmalı?
48:00 Dünya ve Ahiret Dengesini Nasıl Sağlayabiliriz?
55:30 Kur'an'da Dünya Hayatından Nasıl Bahsedilir?
01:01:00 Al-i İmran Suresi'nde Dünya - Ahiret Dengesinden Nasıl Bahsedilir?
01:04:00 Al-i İmran Suresi'nde Cennet Nimetlerinden Nasıl Bahsedilir?
01:08:00 Nasıl Muttaki Bir Kul Oluruz?
01:12:00 Dünya - Ahiret Dengesini Sağlayanlar Hangi Özelliklere Sahip Olur?
01:20:00 Dünya - Ahiret Dengesini Sağlayanlar Hangi Özelliklere Sahip Olur?
01:27:00 Dünya ve Ahiret Dengesini Nasıl Sağlayabiliriz?
01:30:00 "Teslimiyet" Kulun Dünya - Ahiret Dengesini Sağlama Çabasına Nasıl Katkı Sağlar?
01:34:00 Tevhid İnancı Hayatımıza Nasıl Yön Verir?

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Kur’an Yolu

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