Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…

00:00 Kur'an Yolu

07:00 Al-İ İmran Suresi'nde Dünya - Ahiret Dengesinden Nasıl Bahsedilir?

09:30 Al-i İmran Suresi'nde Hangi Konulardan Bahsedilir?

12:00 Huruf-u Mukattaa İle Rabbimiz Neyi Murad Etmiş Olabilir?

14:00 Al-i İmran Suresi'nde Hangi Konulardan Bahsedilir?

21:00 Kur'an'da Hangi Nimetlerden Birer İmtihan Olduğundan Bahsedilir?

24:30 Dünya Nimetlerine Düşkünlük Ahiret Dengesini Nasıl Etkiler?

26:30 Kur'an'da Hangi Nimetlerin Birer İmtihan Olduğundan Bahsedilir?

30:30 Dünya ve Ahiret Dengesini Nasıl Sağlayabiliriz?

34:00 Kur'an'da İnsanlara "Süslü Gösterilen" Unsurlar

35:30 Dünya Nimetlerine Düşkünlük Ahiret Dengesini Nasıl Etkiler?

39:30 Dünya Nimetlerine Olan Düşkünlük Nasıl Dengeli Bir Hale Gelebilir?

42:00 Müslüman Helal ve Haramlarak Karşı Nasıl Bir Duruşa Sahip Olmalı?

48:00 Dünya ve Ahiret Dengesini Nasıl Sağlayabiliriz?

55:30 Kur'an'da Dünya Hayatından Nasıl Bahsedilir?

01:01:00 Al-i İmran Suresi'nde Dünya - Ahiret Dengesinden Nasıl Bahsedilir?

01:04:00 Al-i İmran Suresi'nde Cennet Nimetlerinden Nasıl Bahsedilir?

01:08:00 Nasıl Muttaki Bir Kul Oluruz?

01:12:00 Dünya - Ahiret Dengesini Sağlayanlar Hangi Özelliklere Sahip Olur?

01:20:00 Dünya - Ahiret Dengesini Sağlayanlar Hangi Özelliklere Sahip Olur?

01:27:00 Dünya ve Ahiret Dengesini Nasıl Sağlayabiliriz?

01:30:00 "Teslimiyet" Kulun Dünya - Ahiret Dengesini Sağlama Çabasına Nasıl Katkı Sağlar?

01:34:00 Tevhid İnancı Hayatımıza Nasıl Yön Verir?