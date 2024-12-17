Kur’an Yolu
Bakara Suresi 168-176. Ayetlerin Tefsiri | Kur'an Yolu
Bir Müslüman Helal Ürün Tüketirken Nelere Dikkat Etmeli?
Dr. Selim Çakıroğlu'nun sunumu, Prof. Dr. Kerim Buladı ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla Kur'an Yolu yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Kur'an Yolu
03:00 Bir Yiyeceği Helal Ya da Haram Kılan Detaylar
07:00 İslam'da Helal Gıdaya Verilen Önem
09:00 Helal ve Haramlara Riayet Etmek Hayatlarımıza Nasıl Katkı Sağlar?
11:40 Bir Yiyeceği Helal Ya da Haram Kılan Detaylar
14:00 "Helal" ve "Tayyib" Arasında Nasıl Bir Fark Var?
18:30 Helal Gıda Tüketmek Amellerimize Nasıl Katkı Sağlar?
31:00 Bir İmtihan Vesilesi Olan Helal ve Haram Yiyecekler
34:30 Tüketim Kültürü Helal ve Haramlara Olan Hassasiyetlerimizi Nasıl Etkiledi?
44:00 Bir Müslüman Helal Ürün Tüketirken Nelere Dikkat Etmeli?
48:30 Helal ve Haramlara Riayet Etmek Toplumsal Dayanışmaya Nasıl Katkı Sağlar?
52:30 Bakara Suresi 168 -176. Ayetlerin Tefsiri
59:00 İslam'da Helal Gıdaya Verilen Önem
01:04:00 Helal ve Haramlara Riayet Etmek Toplumsal Dayanışmaya Nasıl Katkı Sağlar?
01:09:00 Bir Yiyeceği Helal Ya da Haram Kılan Detaylar
01:16:00 Kur'an'da Hangi Yiyecekler Haram Kılındı?
01:22:00 Bakara Suresi'nde Neden Allah'tan Başkasının Adına Kesilmiş Olan Hayvanlar Haram Kılındı?
01:28:00 Helal ve Haramlara Riayet Etmek Hayatlarımıza Nasıl Katkı Sağlar?