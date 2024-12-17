Dr. Selim Çakıroğlu'nun sunumu, Prof. Dr. Kerim Buladı ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla Kur'an Yolu yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kur'an Yolu

03:00 Bir Yiyeceği Helal Ya da Haram Kılan Detaylar

07:00 İslam'da Helal Gıdaya Verilen Önem

09:00 Helal ve Haramlara Riayet Etmek Hayatlarımıza Nasıl Katkı Sağlar?

11:40 Bir Yiyeceği Helal Ya da Haram Kılan Detaylar

14:00 "Helal" ve "Tayyib" Arasında Nasıl Bir Fark Var?

18:30 Helal Gıda Tüketmek Amellerimize Nasıl Katkı Sağlar?

31:00 Bir İmtihan Vesilesi Olan Helal ve Haram Yiyecekler

34:30 Tüketim Kültürü Helal ve Haramlara Olan Hassasiyetlerimizi Nasıl Etkiledi?

44:00 Bir Müslüman Helal Ürün Tüketirken Nelere Dikkat Etmeli?

48:30 Helal ve Haramlara Riayet Etmek Toplumsal Dayanışmaya Nasıl Katkı Sağlar?

52:30 Bakara Suresi 168 -176. Ayetlerin Tefsiri

59:00 İslam'da Helal Gıdaya Verilen Önem

01:04:00 Helal ve Haramlara Riayet Etmek Toplumsal Dayanışmaya Nasıl Katkı Sağlar?

01:09:00 Bir Yiyeceği Helal Ya da Haram Kılan Detaylar

01:16:00 Kur'an'da Hangi Yiyecekler Haram Kılındı?

01:22:00 Bakara Suresi'nde Neden Allah'tan Başkasının Adına Kesilmiş Olan Hayvanlar Haram Kılındı?

01:28:00 Helal ve Haramlara Riayet Etmek Hayatlarımıza Nasıl Katkı Sağlar?