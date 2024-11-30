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Bakara Suresi 47-59. Ayetlerin Tefsiri | Kur'an Yolu 30 Kasım 2024 146. Bölüm
Bakara Suresi 30-39. Ayetlerin Tefsiri - Kur'an Yolu 23 Kasım 2024 145. Bölüm
Bakara Suresi 8-20. Ayetlerin Tefsiri - Kur'an Yolu 15 Kasım 2024 144. Bölüm
Bakara Suresi'nin Hikmetleri ve Faziletleri | Kur'an Yolu 12 Kasım 2024 143. Bölüm
Eşsiz Bir Dua ve Yakarış: Fatiha Suresi | Kur'an Yolu 09 Kasım 2024 142. Bölüm
Dil, Amel ve Kalp Açısından Nasıl İstikamet Üzere Kalırız? | Kur'an Yolu 03 Mayıs 2024 141. Bölüm
Ümmet-i Muhammed Olmanın Anlamı Nedir? | Kur'an Yolu 22 Nisan 2024 140. Bölüm
Kötülük Yapan Akrabalar İle İlişkilerimiz Nasıl Olmalı? l Kur'an Yolu 15 Nisan 2024 139. Bölüm
Allah Yolunda İnfak Etmenin Önemi Nedir? | Kur'an Yolu 09 Nisan 2024 138. Bölüm
Tevhid İnancı Ayetlerde Nasıl Zikredilir? | Kur'an Yolu 29 Mart 2024 137. Bölüm
Kuran-ı Kerim Nasıl İndirildi? Kuran'ın İlahi Bir Kitap Olduğunun Delili Nedir? | Kur'an Yolu 28 Mart 2024 136. Bölüm
Ramazanı diğer aylardan ayıran özellikler | Kur'an Yolu 18 Mart 2024 135. Bölüm
Kur'an'da insanlar inanç bakımından kaça ayrılır? I Kur'an Yolu 02 Mart 2024 134. Bölüm
İslam'da "Ölçülü ve Dengeli" Olmanın Önemi | Kur'an Yolu 24 Şubat 2024 133. Bölüm
Kur'an'da "Kanaatkarlık" Konusu I Kur'an Yolu 19 Şubat 2024 132. Bölüm
Kur'an'da hamd ve nankörlük | Kur'an Yolu 19 Şubat 2024 131. Bölüm
Kur'an'da ıslah ve ifsad kavramları | Kur'an Yolu 04 Şubat 2024 130. Bölüm
Kur'an'da ihlas ve riya kavramı | Kur'an Yolu 04 Şubat 2024 129. Bölüm
Tek Üstünlük Ölçüsü: Takva | Kur'an Yolu 04 Şubat 2024 128. Bölüm
Manevi Diriliş ve Arınma Mevsimi: Üç Aylar | Kur'an Yolu 10 Mayıs 2024 127. Bölüm
Kur'an'da Temel İnsan Hakları: Dinin Korunması | Kur'an Yolu 10 Mayıs 2024 126. Bölüm
Kur'an'da Temel İnsan Hakları: Aklın Korunması | Kur'an Yolu 23 Aralık 2023 122. Bölüm
Kur'an ve Sünnet'te Aile Birliğinin Korunması | Kur'an Yolu 16 Aralık 2023 121. Bölüm
Kur'an'da Temel İnsan Hakları | Kur'an Yolu 25 Kasım 2023 120. Bölüm
Kur'an'da Yahudi Karakterini Ortaya Koyan Ayetler | Kur'an Yolu 25 Kasım 2023 119. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'de Sabır ve Ümit I Kur'an Yolu 04 Kasım 2023 118. Bölüm
Kur'an'da Cihat Kavramının Çerçevesi I Kur'an Yolu 28 Ekim 2023 117. Bölüm
Kur'an'da Zulüm Kavramı | Kur'an Yolu 21 Ekim 2023 116. Bölüm
Modern Haçlı Seferinin Kurbanı "Kudüs" | Kur'an Yolu 14 Ekim 2023 115. Bölüm
Kur'an'da Allah'ın Sıfatları | Kur'an Yolu 14 Ekim 2023 114. Bölüm
Kur'an'da Allah'ın Varlığının Delilleri | Kur'an Yolu 30 Eylül 2023 113. Bölüm
Hz. Muhammed'in Yakın Çevresi İle İlişkileri | Kur'an Yolu 23 Eylül 2023 112. Bölüm
Kur'an'dan Aile Saadeti İçin Öğütler I Kur'an Yolu 23 Ekim 2023 111. Bölüm
Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (sav) | Kur'an Yolu 09 Eylül 2023 110. Bölüm
Kur'an bağlamında peygamberlerin sıfatları I Ku'ran Yolu 05 Eylül 2023 109. Bölüm
Hz. Peygamber'in (sav) Kur'an'da zikredilen özellikleri | Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 107. Bölüm
Hz. Muhammed (sav): Doğum ve gençlik dönemi | Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 105. Bölüm
Müslüman Şahsiyetin Temel Nitelikleri I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 99. Bölüm
Vahyin İlk Başlangıcı Nasıl Olmuştur? I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 98. Bölüm
Kur'an Yolu | Rahmet ve Mağfiret Ayı Ramazan 05 Eylül 2023 97. Bölüm
Kur'an Yolu | Kur'an'da Hz. Süleyman (AS) ve Belkıs Kıssası 05 Eylül 2023 96. Bölüm
Kur'an'da Hz. Süleyman (AS) Kıssası I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 95. Bölüm
Kur'an'da Hz. Davud (AS) I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 94. Bölüm
Hz. Davud'un (AS) mucizeleri nelerdir? I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 93. Bölüm
Kur'an'da Hz. Musa (AS) Peygamber ve İsrailoğulları I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 90. Bölüm
Kur'an'da Hz. Musa (AS) ve İsrailoğulları I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 90. Bölüm
Kur'an'da Hz. Musa (AS) Peygamber I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 86. Bölüm
Müslüman İçin Hayatın Anlamı I Kur'an Yolu 17 Temmuz 2023 86. Bölüm
Kur'an'da Hz. Musa (AS) Peygamber I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 83. Bölüm
Kur'an'da İnsanın Sorumlulukları Nelerdir? I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 42. Bölüm
İslam'a Göre Aile Hayatı Nasıl Olmalıdır? I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 41. Bölüm
Kur'an'a Göre İnsanın Sorumlulukları Nelerdir? I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 40. Bölüm
Ayet ve Hadisler Işığında İslam'da Kul Hakkı I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 39. Bölüm
Kur'an Işığında İnsanın Yaratılış Gayesi I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 38. Bölüm
Kur'an'da İnsan İçin Zikredilen Manevi Hastalıklar I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 37. Bölüm
İslam'da Nesillerin Yetiştirilmesi ve Korunması I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 36. Bölüm
İslam'ın İnsan ve Akla Verdiği Önem I Kur'an Yolu 14 Aralık 2023 34. Bölüm
Kur'an'a Göre İnsanın Zayıf Yönleri I Kur'an Yolu 14 Aralık 2023 33. Bölüm
Kur'an'da Cennetin Tasviri I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 32. Bölüm
Kur'an'da Ahiret Mutluluğu I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 31. Bölüm
Kur'an'da Ahiret Hayatı I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 30. Bölüm
Kur'an'da Amel ve Ceza İlişkisi Bağlamında Amel Defteri I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 29. Bölüm
Kıyamet Günü Nelerden Sorgulanacağız? I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 28. Bölüm
Kur'an ve Hadislerde Kıyamet Alametleri I Kur'an Yolu 10 Mayıs 2024 27. Bölüm
Ahiretin İlk Durağı: Kabir Hayatı I Kur'an Yolu 10 Mayıs 2024 26. Bölüm
Müminin Ölüm Anlayışı Nasıl Olmalıdır? I Kur'an Yolu 10 Mayıs 2024 25. Bölüm
Kur'an'da Hayat ve Ölüm İlişkisi I Kur'an Yolu 10 Mayıs 2024 24. Bölüm
Dünya ve Ahiret Dengesi I Kur'an Yolu 10 Mayıs 2024 23. Bölüm
Kur'an'da Dünya Hayatı Nasıl Anlatılır? I Kur'an Yolu 10 Mayıs 2024 22. Bölüm
İslam'da İyilik Anlayışı I Kur'an Yolu 10 Mayıs 2024 21. Bölüm
Kur'an Kendisini Nasıl Anlatıyor? I Kur'an Yolu 10 Mayıs 2024 20. Bölüm
Kur'an'ın Hayatımızdaki Yeri I Kur'an Yolu 10 Mayıs 2024 19. Bölüm

Bakara Suresi 47-59. Ayetlerin Tefsiri | Kur'an Yolu

Şefaat nedir, kimler şefaatçi olabilir?

Dr. Selim Çakıroğlu'nun sunumu, Prof. Dr. Kerim Buladı ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla Kur'an Yolu yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kur'an Yolu
06:00 Bakara Suresi 47 - 59. Ayetlerin Tefsiri
10:00 Yahudilere Neden İsrailoğulları Deniliyor?
12:30 Kur'an'da İsrailoğulları'na Verilen Nimetler Nasıl Zikrediliyor?
16:30 Kur'an'da İsrailoğulları'na Verilen Nimetler Nasıl Zikrediliyor?
20:30 Şefaat Nedir, Kimler Şefaatçi Olabilir?
25:30 Dinimizde Kimler Şefaatçi Olabilir?
32:00 Firavun Neden İsrailoğulları'na Zulmediyordu?
36:00 İsrailoğulları Mısır'a Nasıl Yerleşti?
37:30 Firavun Neden İsrailoğulları'na Zulmediyordu?
48:30 İsrailoğulları'nın Mısır'dan Çıkışı Kaynaklarda Nasıl Anlatılıyor?
51:30 Hz. Musa ve İsrailoğulları Firavun'un Zulmünden Nasıl Kurtuldu?
57:30 Bakara Suresi 51. Ayette Neden "Musa'ya Kırk Gece İçin Söz Vermiştik" Buyruluyor?
01:00:00 İsrailoğulları Neden Buzağı Heykeli İnşa Etti?
01:03:00 Hz. Musa'ya Tevrat'ın İndirilme Süreci
01:16:00 İsrailoğulları Buzağıyı İlah Edindikten Sonra Nasıl Tövbe Etti?

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