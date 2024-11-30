Bakara Suresi 47-59. Ayetlerin Tefsiri | Kur'an Yolu
Şefaat nedir, kimler şefaatçi olabilir?
Dr. Selim Çakıroğlu'nun sunumu, Prof. Dr. Kerim Buladı ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla Kur'an Yolu yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Kur'an Yolu
06:00 Bakara Suresi 47 - 59. Ayetlerin Tefsiri
10:00 Yahudilere Neden İsrailoğulları Deniliyor?
12:30 Kur'an'da İsrailoğulları'na Verilen Nimetler Nasıl Zikrediliyor?
16:30 Kur'an'da İsrailoğulları'na Verilen Nimetler Nasıl Zikrediliyor?
20:30 Şefaat Nedir, Kimler Şefaatçi Olabilir?
25:30 Dinimizde Kimler Şefaatçi Olabilir?
32:00 Firavun Neden İsrailoğulları'na Zulmediyordu?
36:00 İsrailoğulları Mısır'a Nasıl Yerleşti?
37:30 Firavun Neden İsrailoğulları'na Zulmediyordu?
48:30 İsrailoğulları'nın Mısır'dan Çıkışı Kaynaklarda Nasıl Anlatılıyor?
51:30 Hz. Musa ve İsrailoğulları Firavun'un Zulmünden Nasıl Kurtuldu?
57:30 Bakara Suresi 51. Ayette Neden "Musa'ya Kırk Gece İçin Söz Vermiştik" Buyruluyor?
01:00:00 İsrailoğulları Neden Buzağı Heykeli İnşa Etti?
01:03:00 Hz. Musa'ya Tevrat'ın İndirilme Süreci
01:16:00 İsrailoğulları Buzağıyı İlah Edindikten Sonra Nasıl Tövbe Etti?