Bakara Suresi 47-59. Ayetlerin Tefsiri | Kur'an Yolu

Şefaat nedir, kimler şefaatçi olabilir?

Dr. Selim Çakıroğlu'nun sunumu, Prof. Dr. Kerim Buladı ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla Kur'an Yolu yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Kur'an Yolu

06:00 Bakara Suresi 47 - 59. Ayetlerin Tefsiri

10:00 Yahudilere Neden İsrailoğulları Deniliyor?

12:30 Kur'an'da İsrailoğulları'na Verilen Nimetler Nasıl Zikrediliyor?

16:30 Kur'an'da İsrailoğulları'na Verilen Nimetler Nasıl Zikrediliyor?

20:30 Şefaat Nedir, Kimler Şefaatçi Olabilir?

25:30 Dinimizde Kimler Şefaatçi Olabilir?

32:00 Firavun Neden İsrailoğulları'na Zulmediyordu?

36:00 İsrailoğulları Mısır'a Nasıl Yerleşti?

37:30 Firavun Neden İsrailoğulları'na Zulmediyordu?

48:30 İsrailoğulları'nın Mısır'dan Çıkışı Kaynaklarda Nasıl Anlatılıyor?

51:30 Hz. Musa ve İsrailoğulları Firavun'un Zulmünden Nasıl Kurtuldu?

57:30 Bakara Suresi 51. Ayette Neden "Musa'ya Kırk Gece İçin Söz Vermiştik" Buyruluyor?

01:00:00 İsrailoğulları Neden Buzağı Heykeli İnşa Etti?

01:03:00 Hz. Musa'ya Tevrat'ın İndirilme Süreci

01:16:00 İsrailoğulları Buzağıyı İlah Edindikten Sonra Nasıl Tövbe Etti?