Bakara Suresi'nin Hikmetleri ve Faziletleri | Kur'an Yolu

Ahiret İnancı Müslümanların Hayatına Nasıl Yön Verir?

Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle...

00:00 Kur'an Yolu

02:00 Bakara Suresi'nin Hikmetleri ve Faziletleri

06:00 Bakara Suresi'nin Girişinde Yer Alan "Elif, Lam, Mim" Harfleri Ne Anlama Gelir?

08:00 Ayetlerin Girişinde Yer Alan "Huruf-u Mukattaa" İle Ne Anlatılmak İstenir?

14:00 Kur'an-ı Kerim'i Diğer Dini Kitaplardan Ayıran Özellikler

20:00 Kur'an-ı Kerim'in Mucizevi Özellikleri

25:00 Bakara Suresi'nde Muttakilerin Hangi Vasıflarından Bahsedilir?

28:30 Kur'an'da "Gayb" Kavramı İle Ne Kastedilir?

35:00 Bakara Suresi'nin Hikmetleri ve Faziletleri

41:00 Cemaatle Namaz Kılmak Hayatlarımıza Nasıl Katkı Sağlar?

45:00 Namaz, Müslümanların Hayatlarına Nasıl Yön Verir?

49:00 Müslümanlara Namaz Kılmak Neden Farz Kılındı?

53:00 Bakara Suresi'nde Rızık ve İnfak Kavramları Nasıl Yer Alır?

01:03:00 Bakara Suresi'nin Hikmet ve Faziletleri

01:10:00 Kur'an Kendinden Önceki İlahi Kitapları Tasdik Eder mi?

01:16:00 Bakara Suresi'nde Hangi Konulardan Bahsedilir?

01:20:00 Ahiret İnancı Müslümanların Hayatına Nasıl Yön Verir?

01:24:00 Ahiret İnancının Toplumsal Adalet Anlayışına Katkıları