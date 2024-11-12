Bakara Suresi'nin Hikmetleri ve Faziletleri | Kur'an Yolu
Ahiret İnancı Müslümanların Hayatına Nasıl Yön Verir?
Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle...
00:00 Kur'an Yolu
02:00 Bakara Suresi'nin Hikmetleri ve Faziletleri
06:00 Bakara Suresi'nin Girişinde Yer Alan "Elif, Lam, Mim" Harfleri Ne Anlama Gelir?
08:00 Ayetlerin Girişinde Yer Alan "Huruf-u Mukattaa" İle Ne Anlatılmak İstenir?
14:00 Kur'an-ı Kerim'i Diğer Dini Kitaplardan Ayıran Özellikler
20:00 Kur'an-ı Kerim'in Mucizevi Özellikleri
25:00 Bakara Suresi'nde Muttakilerin Hangi Vasıflarından Bahsedilir?
28:30 Kur'an'da "Gayb" Kavramı İle Ne Kastedilir?
35:00 Bakara Suresi'nin Hikmetleri ve Faziletleri
41:00 Cemaatle Namaz Kılmak Hayatlarımıza Nasıl Katkı Sağlar?
45:00 Namaz, Müslümanların Hayatlarına Nasıl Yön Verir?
49:00 Müslümanlara Namaz Kılmak Neden Farz Kılındı?
53:00 Bakara Suresi'nde Rızık ve İnfak Kavramları Nasıl Yer Alır?
01:03:00 Bakara Suresi'nin Hikmet ve Faziletleri
01:10:00 Kur'an Kendinden Önceki İlahi Kitapları Tasdik Eder mi?
01:16:00 Bakara Suresi'nde Hangi Konulardan Bahsedilir?
01:20:00 Ahiret İnancı Müslümanların Hayatına Nasıl Yön Verir?
01:24:00 Ahiret İnancının Toplumsal Adalet Anlayışına Katkıları