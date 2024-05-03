Dil, Amel ve Kalp Açısından Nasıl İstikamet Üzere Kalırız? | Kur'an Yolu

Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…

00:00 Kur'an Yolu

02:00 Kur'an'da İstikamet Kavramı

05:30 İstikamet Üzere Olmak

14:30 İman ve İstikamet İlişkisi

42:00 İstikamet ve Hidayet Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

56:00 İstikamet ve Hidayet Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

01:00:00 İstikametin Dil, Amel ve Kalp İle İlişkisi

01:30:00 Kur'an'da İstikamet Kavramı