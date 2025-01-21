Dua Etmeyi Günlük Hayatımızın Bir Parçası Haline Nasıl Getirebiliriz? | Kur'an Yolu

Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…

00:00 Kur'an Yolu

04:00 Al-i İmran Suresi Hangi Hikmetleri Barındırıyor?

06:00 Al-i İmran Suresi'nde Göklerin ve Yerin Yaratılışından Nasıl Bahsedilir?

09:00 Kur'an'da Allah'ın Varlığına Delil Olarak Hangi Olaylar Zikredilir?

13:00 Al-i İmran Suresi'nde "Akıl Sahipleri" İfadesiyle Kimler Kastediliyor?

23:00 Gök Olaylarında Bulunan Allah'ın Varlığına ve Birliğine Dair Deliller

27:00 Al-i İmran Suresi Hangi Hikmetleri Barındırıyor?

35:00 Kur'an'da Allah'ın Varlığına Delil Olarak Hangi Olaylar Zikredilir?

38:00 İslam Kültür ve Geleneğinde Tefekkür Nasıl Tanımlanır?

40:00 Tefekkür ve Zikir Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?

44:00 Tefekkür Etmek Kişiye Nasıl Bir Fayda Sağlar?

01:00:00 Dua Etmeyi Günlük Hayatımızın Bir Parçası Haline Nasıl Getirebiliriz?

01:18:00 Salih Kişilerle Birlikte Olmak Müslümana Nasıl Bir Katkı Sağlar?

01:27:00 Dua ve İman Arasında Nasıl Bir Bağ Var?

01:36:00 Bir Müslümanın Dünya Nimetlerine Karşı Tutumu Nasıl Olmalı?