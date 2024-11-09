Eşsiz Bir Dua ve Yakarış: Fatiha Suresi | Kur'an Yolu
Namazın Her Rekatında Fatiha Suresi Okumamızın Hikmeti Nedir?
Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle...
00:00 Kur'an Yolu
04:00 Eşsiz Bir Dua ve Yakarış: Fatiha Suresi
07:00 Besmele, Fatiha Suresinden Bir Ayet midir?
13:00 Fatiha Suresinin Hikmeti ve Faziletleri
16:00 Allah'ın Rahman ve Rahim İsimleri Arasında Nasıl Bir Fark Var?
22:00 Fatiha Kelimesi Ne Anlama Gelir?
30:00 Şükretmek Hayatlarımıza Nasıl Bir Katkı Sağlar?
33:00 Hamd Etmek İle Şükretmek Arasında Nasıl Bir Fark Var?
38:00 Fatiha Suresinde "Din Günü" Tabiri İle Ne Kastedilir?
48:00 Ayette "Nimet Verilenler" Olarak Zikredilenler Kimlerdir?
53:00 "Sırat-ı Müstakim" Ne Anlama Gelir?
01:03:00 Ayette "Gazaba Uğrayanlar" Olarak Zikredilenler Kimlerdir?
01:10:00 Namazın Her Rekatında Fatiha Suresi Okumamızın Hikmeti Nedir?
01:20:00 Tevhid İnancı Müminlerin Hayatını Nasıl Şekillendirir?
01:27:00 "Amin" Sözcüğü Ne Anlam İfade Eder?