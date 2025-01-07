Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…

00:00 Kur'an Yolu

06:00 Günümüzde Müslümanların Ehl-i Kitap İle Nasıl Bir İlişkisi Var?

13:00 Ehl-i Kitap Müslümanları Dinlerinden Döndürmek İçin Nasıl Bir Yol İzler?

18:00 İslam'da Müslümanların Ehl-i Kitap İle İlişkisi Nasıl Düzenlenir?

21:30 Al-i İmran Suresi'nde "Allah'a Bağlanmak" İle Ne Kastedilir?

34:00 Kur'an'daki "Allah'a O'na Yaraşır Bir Şekilde Saygı Göster" Emrine Nasıl Riayet Edebiliriz?

39:00 Hayatlarımızı Nasıl Bir İslami Bir Ölçüde Sürdürebiliriz?

44:00 Hayatlarımızı Müslüman Olarak Nihayete Erdirebilmek İçin Neler Yapabiliriz?

48:15 Ümmetimizin Birliğini ve Beraberliğini Nasıl Sağlayabiliriz?

55:30 Kur'an'da Tevhid İnancının Öneminden Nasıl Bahsedilir?

59:00 Modern Çağda Müslümanların Birlik ve Beraberlik İçerisinde Olması Nasıl Sağlanabilir?

01:05:00 Ümmetimizin Birliğini ve Beraberliğini Nasıl Sağlayabiliriz?

01:09:00 Camiler Ümmetin Birliğini Sağlamada Nasıl Bir Role Sahip?

01:20:00 Hayatlarımızı Nasıl İslami Bir Ölçüde Sürdürebiliriz?

01:27:00 İyiliği Emredip, Kötülükten Men Ederken Nasıl Bir Yol İzlemeliyiz?

01:30:30 Kur'an'da Müslümanlar Neden "En Hayırlı Ümmet" Olarak Nitelenir?

01:36:00 Tebliğ ve İrşad İçin Nasıl Bir Yöntem İzlenmeli?