Kur’an Yolu
Günümüzde Müslümanların Ehl-i Kitap İle Nasıl Bir İlişkisi Var? | Kur'an Yolu
Al-i İmran Suresi'nde "Allah'a Bağlanmak" İle Ne Kastedilir?
Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…
00:00 Kur'an Yolu
06:00 Günümüzde Müslümanların Ehl-i Kitap İle Nasıl Bir İlişkisi Var?
13:00 Ehl-i Kitap Müslümanları Dinlerinden Döndürmek İçin Nasıl Bir Yol İzler?
18:00 İslam'da Müslümanların Ehl-i Kitap İle İlişkisi Nasıl Düzenlenir?
21:30 Al-i İmran Suresi'nde "Allah'a Bağlanmak" İle Ne Kastedilir?
34:00 Kur'an'daki "Allah'a O'na Yaraşır Bir Şekilde Saygı Göster" Emrine Nasıl Riayet Edebiliriz?
39:00 Hayatlarımızı Nasıl Bir İslami Bir Ölçüde Sürdürebiliriz?
44:00 Hayatlarımızı Müslüman Olarak Nihayete Erdirebilmek İçin Neler Yapabiliriz?
48:15 Ümmetimizin Birliğini ve Beraberliğini Nasıl Sağlayabiliriz?
55:30 Kur'an'da Tevhid İnancının Öneminden Nasıl Bahsedilir?
59:00 Modern Çağda Müslümanların Birlik ve Beraberlik İçerisinde Olması Nasıl Sağlanabilir?
01:05:00 Ümmetimizin Birliğini ve Beraberliğini Nasıl Sağlayabiliriz?
01:09:00 Camiler Ümmetin Birliğini Sağlamada Nasıl Bir Role Sahip?
01:20:00 Hayatlarımızı Nasıl İslami Bir Ölçüde Sürdürebiliriz?
01:27:00 İyiliği Emredip, Kötülükten Men Ederken Nasıl Bir Yol İzlemeliyiz?
01:30:30 Kur'an'da Müslümanlar Neden "En Hayırlı Ümmet" Olarak Nitelenir?
01:36:00 Tebliğ ve İrşad İçin Nasıl Bir Yöntem İzlenmeli?