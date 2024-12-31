Kur’an Yolu
Hz. Meryem Hz. İsa İle Nasıl Müjdelendi? | Kur'an Yolu
Hz. İsa'nın Doğumu Beraberinde Hangi Mucizeleri Barındırır?
Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…
00:00 Kur'an Yolu
02:00 İlahi Seçilmişlik ve İhlas Örneği Olarak İmran Ailesi
03:00 Kur'an'da Al-i İmran Kavramı İle Ne Kastedilir?
04:30 Kur'an'da Bahsedilen İmran ve Ailesi Hangi Özelliklere Sahip?
07:30 İmran Ailesi Neden "Üstün ve Seçilmiş" Olarak Nitelenir?
14:00 İlahi Olarak Seçilmiş Kişiler Hangi Sorumluluklara Sahip Olur?
16:30 Hz. Meryem Nasıl Bir Ailede Dünyaya Geldi?
18:15 Hz. Meryem'in Annesi Nasıl Bir Adakta Bulundu?
21:20 Hz. Meryem'in Doğumu Kur'an'da Nasıl Anlatılır?
26:00 Hz. Meryem'in Yetiştirilmesinde Hz. Zekeriya Nasıl Bir Öneme Sahip?
29:30 Hz. Meryem Neden Hz. Zekeriya'nın Gözetiminde Yetiştirildi?
39:30 Hz. Meryem Hz. İsa İle Nasıl Müjdelendi?
43:00 Kur'an'da Hz. İsa'nın Doğumundan Nasıl Bahsedilir?
46:20 Hz. Meryem'in Seçilmiş Bir Kul Olması Neye Delalet Eder?
48:20 Hz. Meryem'e Allah Tarafından Verilen İlk Emir Neydi?
52:00 Kur'an'da Hz. İsa Hangi Sıfatlar İle Nitelenir?
01:01:00 Hz. İsa Hangi Mucizeler İle Gönderildi?
01:04:00 Kur'an'da Hz. İsa'nın Hangi Özelliklerinden Bahsedilir?
01:07:07 Hz. İsa'nın Doğumu Beraberinde Hangi Mucizeleri Barındırır?
01:21:00 Hz. İsa'ya Verildiğinden Bahsedilen "Hikmet" Nedir?
01:26:00 Hz. İsa Hangi Mucizeler İle Gönderildi?
01:37:00 Hz. İsa'nın Doğumu Beraberinde Hangi Mucizeleri Barındırır?