Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…

00:00 Kur'an Yolu

02:00 İlahi Seçilmişlik ve İhlas Örneği Olarak İmran Ailesi

03:00 Kur'an'da Al-i İmran Kavramı İle Ne Kastedilir?

04:30 Kur'an'da Bahsedilen İmran ve Ailesi Hangi Özelliklere Sahip?

07:30 İmran Ailesi Neden "Üstün ve Seçilmiş" Olarak Nitelenir?

14:00 İlahi Olarak Seçilmiş Kişiler Hangi Sorumluluklara Sahip Olur?

16:30 Hz. Meryem Nasıl Bir Ailede Dünyaya Geldi?

18:15 Hz. Meryem'in Annesi Nasıl Bir Adakta Bulundu?

21:20 Hz. Meryem'in Doğumu Kur'an'da Nasıl Anlatılır?

26:00 Hz. Meryem'in Yetiştirilmesinde Hz. Zekeriya Nasıl Bir Öneme Sahip?

29:30 Hz. Meryem Neden Hz. Zekeriya'nın Gözetiminde Yetiştirildi?

39:30 Hz. Meryem Hz. İsa İle Nasıl Müjdelendi?

43:00 Kur'an'da Hz. İsa'nın Doğumundan Nasıl Bahsedilir?

46:20 Hz. Meryem'in Seçilmiş Bir Kul Olması Neye Delalet Eder?

48:20 Hz. Meryem'e Allah Tarafından Verilen İlk Emir Neydi?

52:00 Kur'an'da Hz. İsa Hangi Sıfatlar İle Nitelenir?

01:01:00 Hz. İsa Hangi Mucizeler İle Gönderildi?

01:04:00 Kur'an'da Hz. İsa'nın Hangi Özelliklerinden Bahsedilir?

01:07:07 Hz. İsa'nın Doğumu Beraberinde Hangi Mucizeleri Barındırır?

01:21:00 Hz. İsa'ya Verildiğinden Bahsedilen "Hikmet" Nedir?

01:26:00 Hz. İsa Hangi Mucizeler İle Gönderildi?

01:37:00 Hz. İsa'nın Doğumu Beraberinde Hangi Mucizeleri Barındırır?