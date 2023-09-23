Hz. Muhammed'in Yakın Çevresi İle İlişkileri | Kur'an Yolu

Hz. Peygamber'in Gençlerle İletişimi Nasıldı?

Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…

01:25 Hz. Muhammed (SAV)'in Yakın Çevresi İle İlişkileri

02:40 Hz. Peygamber'in (SAV) Akrabaları ile İlişkisi Nasıldı?

10:40 Hz. Peygamber'in (SAV) Yakın Çevresi ile İlgili Örnekliği

25:45 Hz. Peygamber'in (SAV) Komşuları ile Münasebeti Nasıldı?

32:40 Hz. Peygamber'in (SAV) Yetimlere Yaklaşımı Nasıldı?

01:25:50 Hz. Peygamber'in (SAV) Müşrik ve İnkarcılarla İlişkileri Nasıldı?