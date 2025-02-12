Hz. Peygamber'in Yönetici Yönü ve Üstlendiği Vazifeler | Kur'an Yolu

Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…

00:00 Kur'an Yolu

07:00 Hz. Peygamber'in Yönetici Yönü ve Üstlendiği Vazifeler

09:45 Nisa Suresi'nde "El - Kitap" İfadesi İle Ne Kastedilir?

13:30 Nisa Suresi'nde Kur'an Neden "Hakk" Olarak Niteleniyor?

15:30 Kur'an-ı Kerim'in Sahip Olduğu Mucizevi Özellikler

22:30 İslam'da Hükümler Hangi Kriterler Çerçevesinde Kararlaştırılır?

25:00 Hz. Peygamber İnsanlar Arasında Adaleti Nasıl Sağlardı?

29:30 İslam'da Dürüstlük ve Adalete Verilen Önem

36:00 İslami İlkelere Göre Adalet Nasıl Tesis Edilebilir? 42.00 Ahiret İnancının Adaletin Tesisine Olan Etkisi

50:00 Kur'an'ın Fitne Hareketlerine Yönelik Beyanı

53:00 İslami İlkelere Göre Adaleti Tesis Etme Yolları

57:00 İslam'da Dürüstlüğe ve Adalete Veirlen Önem

59:30 Nisa Suresi'nde Rahmet ve Bağışlanma Kavramları Nasıl Yer Alır?

01:02:00 İslam Düşünce Geleneğinde Zulüm Kavramı Nasıl Bir Karşılığa Sahip?

01:06:00 "Mü'minlerin Yolu" Tabiri Ne Anlama Gelir?