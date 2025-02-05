Kur’an Yolu
İslam'da Cihad Anlayışı Hangi Temeller Üzerine Kurulu? | Kur'an Yolu
Nisa Suresi 71. Ayette Geçen "Tedbirli ve Hazırlıklı Olmak" İfadesini Nasıl Anlamalıyız?
Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…
00:00 Kur'an Yolu
02:00 Nisa Suresi 71. Ayette Geçen "Tedbirli ve Hazırlıklı Olmak" İfadesini Nasıl Anlamalıyız?
06:00 İslam'da Cihad Anlayışı
11:00 Kur'an'da Yer Alan Cihad Ayetleri Nasıl Bir Muhtevaya Sahip?
15:15 İslam'da Cihad Anlayışı Hangi Temeller Üzerine Kurulu?
28:00 Nisa Suresi'nde Yer Alan Cihad Ayetleri
51:00 Kur'an'da Geçen Mustaz'af Kavramı Ne Anlama Gelir?
56:00 İslam'da Cihad Anlayışı Hangi Temeller Üzerine Kurulu?
01:00:00 Müslümanın Zalim Kişilere Karşı Nasıl Bir Duruşu Olmalı?
01:03:00 Müslümanlar Arasında Birlik ve Beraberlik Nasıl Sağlanabilir?
01:07:00 İslam'da Cihad Anlayışı Hangi Esaslar Üzerine Kurulu?
01:15:00 İslami İlkelere Göre Toplumsal Barış Nasıl Sağlanabilir?
01:18:00 Kur'an'da Yer Alan "Şeytanın Dostları" İfadesi İle Kimler Kastedilir?
01:27:00 Ahiret İnancı Müslümanların Hayatlarına Nasıl Yön Verir?