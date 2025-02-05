Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…

00:00 Kur'an Yolu

02:00 Nisa Suresi 71. Ayette Geçen "Tedbirli ve Hazırlıklı Olmak" İfadesini Nasıl Anlamalıyız?

06:00 İslam'da Cihad Anlayışı

11:00 Kur'an'da Yer Alan Cihad Ayetleri Nasıl Bir Muhtevaya Sahip?

15:15 İslam'da Cihad Anlayışı Hangi Temeller Üzerine Kurulu?

28:00 Nisa Suresi'nde Yer Alan Cihad Ayetleri

51:00 Kur'an'da Geçen Mustaz'af Kavramı Ne Anlama Gelir?

56:00 İslam'da Cihad Anlayışı Hangi Temeller Üzerine Kurulu?

01:00:00 Müslümanın Zalim Kişilere Karşı Nasıl Bir Duruşu Olmalı?

01:03:00 Müslümanlar Arasında Birlik ve Beraberlik Nasıl Sağlanabilir?

01:07:00 İslam'da Cihad Anlayışı Hangi Esaslar Üzerine Kurulu?

01:15:00 İslami İlkelere Göre Toplumsal Barış Nasıl Sağlanabilir?

01:18:00 Kur'an'da Yer Alan "Şeytanın Dostları" İfadesi İle Kimler Kastedilir?

01:27:00 Ahiret İnancı Müslümanların Hayatlarına Nasıl Yön Verir?