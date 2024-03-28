Kuran-ı Kerim Nasıl İndirildi? Kuran'ın İlahi Bir Kitap Olduğunun Delili Nedir? | Kur'an Yolu

Kuran'ın İlahi Bir Kitap Olduğunun Delili Nedir?

Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla Vav TV ve Vav TV Youtube hesabında sizlerle buluştu.

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