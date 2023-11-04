Kur'an-ı Kerim'de Sabır ve Ümit I Kur'an Yolu
Kur'an-ı Kerim'de sabrın anlam çerçevesi nedir?
Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…
00:00 Kur'an-ı Kerim'de Sabır ve Ümit
08:10 Kur'an'da İmani ve Ahlaki Bir Tavır Olarak Sabır
12:15 Musibetleri Sabır ve Tevekkülle Karşılamak
15:30 Kur'an-ı Kerim'de Sabrın Anlam Çerçevesi Nedir?
20:00 Nefsin Arzularına Karşı Direnme ve Allah'a İtaatta Sebat Etme
33:10 Kur'an ve Sünnet'te İbadet ve Sabır İlişkisi
40:40 Kur'an'da İmani ve Ahlaki Bir Tavır Olarak Sabır
51:00 Sabretmeliyiz, Peki Nasıl?
54:25 Sabır Bize Ne Kazandırır?
01:03:30 Allah Neden Sabretmemizi İster?
01:10:05 Musibetler Karşısında Müminin Tavrı Nasıl Olmalıdır?
01:18:00 Musibetlere Karşı Sabır, Dua ve Tevekkül
01:25:00 Bela ve Musibetler Karşısında Takınılması Gereken İdeal Tavır