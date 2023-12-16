Kur'an ve Sünnet'te Aile Birliğinin Korunması | Kur'an Yolu
Bu bölümde göz aydınlığı eşler ve nesillere sahip olmanın önemi konuşuldu.
Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…
00:00 Kur'an Yolu
02:00 Kur'an'da temel insan hakları
06:00 Kur'an'da temel insan hakları: Ailenin ve neslin korunması
09:30 Göz aydınlığı eşler ve nesillere sahip olmak neden önemlidir?
13:30 Neslin inşasında ailenin rolü
17:30 Ailenin, toplumun ve neslin korunması açısından önemi nedir?
23:00 Kur'an ve Sünnet'te aile birliğinin korunması
28:30 Değerlerin edinilmesinde ailenin rolü
36:00 Neslin korunması ile ilgili ayetlerin tefsiri
42:00 Neslin inşasında ailenin rolü
47:00 İslam'a göre aile hayatı nasıl olmalıdır?
52:00 Kur'an'da aile kurumu ve neslin korunması
57:00 İslam'da ailenin önemi ve evlilik hayatının faydaları
01:03:00 Kur'an'a göre evlilik ve evliliği sürdürmenin önemi
01:13:00 İslam'a göre aile hayatı nasıl olmalıdır?
01:22:00 Neslin korunması ile ilgili İslamiyet'in öngördüğü tedbirler
01:35:00 İslam'a göre aile hayatı nasıl olmalıdır?