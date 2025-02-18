Kur'an'a Göre Şahitlik Yapacak Kişiler Nelere Dikkat Etmeli? | Kur'an Yolu

Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…

00:00 Kur'an Yolu

02:00 Kur'ani İlkelere Göre Adaleti Tesis Etme Yolları

04:00 Nisa Suresi'nde Yer Alan "Adaleti Ayakta Tutanlar" İfadesiyle Kimler Kastedilir?

08:30 İslam Kültür ve Geleneğinde Adalete Verilen Önem

10:30 Kur'an'da Şahitlik Yapacak Kişilere Hangi Tavsiyeler Yer Alır?

12:30 Kur'an'a Göre Şahitlik Yapacak Kişiler Nelere Dikkat Etmeli?

15:30 İslam Kültür ve Geleneğinde Adalete Verilen Önem

22:00 Toplumsal Birlik ve Beraberliğin Sağlanmasında Adaletin Önemi

27:00 Müslüman Birey Kimliğine ve Değerlerine Nasıl Sahip Çıkabilir?

30:00 Müslüman Kimliğimizi Nasıl Koruyabiliriz?

36:00 Müslüman Birey Kimliğine ve Değerlerine Nasıl Sahip Çıkabilir?

39:30 Kur'an'da İrtidat ve Nifak Kavramları Nasıl Yer Alır?

41:30 İslam Geleneğinde Gayrimüslimlerle İlişkileri Düzenleyen Kaideler

51:00 İslam Kültür ve Geleneğinde İzzet Kavramı Nasıl Bir Karşılık Bulur?

01:02:00 Müslüman Birey Kimliğine ve Değerlerine Nasıl Sahip Çıkabilir?

01:05:00 Bir Müslüman İslam'a Yönelik Alaycı ve İnkarcı Tutumlara Karşı Nasıl Bir Tavır Takınmalı?

01:09:00 Kur'ani İlkelere Göre Adaleti Tesis Etme Yolları

01:12:00 Müslüman Kimliğimizi Nasıl Koruyabiliriz?

01:16:00 Müslüman Birey Kimliğine ve Değerlerine Nasıl Sahip Çıkabiliriz?

01:19:00 İman ve Amel Arasında Nasıl Bir İlişki Bulunur?

01:23:00 Kur'ani İlkelere Göre Adaleti Tesis Etme Yolları

01:27:00 İslam Geleneğine Göre Müslüman - Gayrimüslim İlişkisi Nasıl Olmalı?

01:31:00 Müslüman Birey Kimliğine ve Değerlerine Nasıl Sahip Çıkabilir?