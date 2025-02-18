Kur’an Yolu
Kur'an'a Göre Şahitlik Yapacak Kişiler Nelere Dikkat Etmeli? | Kur'an Yolu
İslam Kültür ve Geleneğinde İzzet Kavramı Nasıl Bir Karşılık Bulur?
Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…
00:00 Kur'an Yolu
02:00 Kur'ani İlkelere Göre Adaleti Tesis Etme Yolları
04:00 Nisa Suresi'nde Yer Alan "Adaleti Ayakta Tutanlar" İfadesiyle Kimler Kastedilir?
08:30 İslam Kültür ve Geleneğinde Adalete Verilen Önem
10:30 Kur'an'da Şahitlik Yapacak Kişilere Hangi Tavsiyeler Yer Alır?
12:30 Kur'an'a Göre Şahitlik Yapacak Kişiler Nelere Dikkat Etmeli?
15:30 İslam Kültür ve Geleneğinde Adalete Verilen Önem
22:00 Toplumsal Birlik ve Beraberliğin Sağlanmasında Adaletin Önemi
27:00 Müslüman Birey Kimliğine ve Değerlerine Nasıl Sahip Çıkabilir?
30:00 Müslüman Kimliğimizi Nasıl Koruyabiliriz?
36:00 Müslüman Birey Kimliğine ve Değerlerine Nasıl Sahip Çıkabilir?
39:30 Kur'an'da İrtidat ve Nifak Kavramları Nasıl Yer Alır?
41:30 İslam Geleneğinde Gayrimüslimlerle İlişkileri Düzenleyen Kaideler
51:00 İslam Kültür ve Geleneğinde İzzet Kavramı Nasıl Bir Karşılık Bulur?
01:02:00 Müslüman Birey Kimliğine ve Değerlerine Nasıl Sahip Çıkabilir?
01:05:00 Bir Müslüman İslam'a Yönelik Alaycı ve İnkarcı Tutumlara Karşı Nasıl Bir Tavır Takınmalı?
01:09:00 Kur'ani İlkelere Göre Adaleti Tesis Etme Yolları
01:12:00 Müslüman Kimliğimizi Nasıl Koruyabiliriz?
01:16:00 Müslüman Birey Kimliğine ve Değerlerine Nasıl Sahip Çıkabiliriz?
01:19:00 İman ve Amel Arasında Nasıl Bir İlişki Bulunur?
01:23:00 Kur'ani İlkelere Göre Adaleti Tesis Etme Yolları
01:27:00 İslam Geleneğine Göre Müslüman - Gayrimüslim İlişkisi Nasıl Olmalı?
01:31:00 Müslüman Birey Kimliğine ve Değerlerine Nasıl Sahip Çıkabilir?