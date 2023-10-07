Kur'an'da Allah'ın Sıfatları | Kur'an Yolu

Bu bölümde Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı’nın katkılarıyla tevhid inancının hayatımıza kattığı anlam konuşuldu.

Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…

00:00 Kur'an Yolu

02:00 Kur'an'da Allah'ın sıfatları

11:00 Allah'ın varlığına ve birliğine inanmanın önemi

14:30 Tevhid inancının hayatımıza kattığı anlam

20:30 Kur'an'da Allah'ın varlığının ve birliğinin delilleri

01:00:00 Allah'ın varlığına ve birliğine inanmanın önemi

01:22:00 Yaratılmışların en şereflisi: İnsan

01:35:00 Tevhid inancının hayatımıza kattığı anlam