Kur'an'da Allah'ın Sıfatları | Kur'an Yolu
Bu bölümde Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı’nın katkılarıyla tevhid inancının hayatımıza kattığı anlam konuşuldu.
Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…
00:00 Kur'an Yolu
02:00 Kur'an'da Allah'ın sıfatları
11:00 Allah'ın varlığına ve birliğine inanmanın önemi
14:30 Tevhid inancının hayatımıza kattığı anlam
20:30 Kur'an'da Allah'ın varlığının ve birliğinin delilleri
01:00:00 Allah'ın varlığına ve birliğine inanmanın önemi
01:22:00 Yaratılmışların en şereflisi: İnsan
01:35:00 Tevhid inancının hayatımıza kattığı anlam