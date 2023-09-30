Kur'an'da Allah'ın Varlığının Delilleri | Kur'an Yolu
Bu bölümde Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı’nın katkılarıyla Kur'an'da Allah'ın varlığı ve varlığının delilleri konuşuldu.
Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…
00:00 Kur'an Yolu
02:00 Kur'an'ın Allah tasavvuru
07:20 İnsan yaratıcısız yapamaz mı?
12:00 İnsan neden bir yaratıcıya ihtiyaç duyar?
15:30 Allah'ı tanımaya neden ihtiyacımız var?
25:00 Bu alemi yaratıcısız tasavvur etmek neden imkansız?
28:30 Kur'an'da Allah'ın varlığı ve varlığının delilleri
32:30 Allah'ın birliğini nasıl anlamalıyız?
36:30 Kur'an-ı Kerim Allah'ı nasıl anlatıyor?
44:00 Kur'an'da Allah'ın benzersizliği ve eşsizliği
47:30 İslam neden Tevhid inancına önem veriyor?
53:00 İnsan yaratıcısız yapamaz mı?
59:30 Kur'an'da Allah'ın varlığının ve birliğinin delilleri
01:11:00 Kur'an'da Allah'ın benzersizliği ve eşsizliği
01:15:00 Tevhid inancının hayatımıza kattığı anlam nedir?
01:25:00 Tevhid inancının hayatımıza kattığı anlam
01:32:00 Kur'an-ı Kerim Allah'ı nasıl anlatıyor?