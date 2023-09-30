Kur'an'da Allah'ın Varlığının Delilleri | Kur'an Yolu

Bu bölümde Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı’nın katkılarıyla Kur'an'da Allah'ın varlığı ve varlığının delilleri konuşuldu.

Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…

00:00 Kur'an Yolu

02:00 Kur'an'ın Allah tasavvuru

07:20 İnsan yaratıcısız yapamaz mı?

12:00 İnsan neden bir yaratıcıya ihtiyaç duyar?

15:30 Allah'ı tanımaya neden ihtiyacımız var?

25:00 Bu alemi yaratıcısız tasavvur etmek neden imkansız?

28:30 Kur'an'da Allah'ın varlığı ve varlığının delilleri

32:30 Allah'ın birliğini nasıl anlamalıyız?

36:30 Kur'an-ı Kerim Allah'ı nasıl anlatıyor?

44:00 Kur'an'da Allah'ın benzersizliği ve eşsizliği

47:30 İslam neden Tevhid inancına önem veriyor?

53:00 İnsan yaratıcısız yapamaz mı?

59:30 Kur'an'da Allah'ın varlığının ve birliğinin delilleri

01:11:00 Kur'an'da Allah'ın benzersizliği ve eşsizliği

01:15:00 Tevhid inancının hayatımıza kattığı anlam nedir?

01:25:00 Tevhid inancının hayatımıza kattığı anlam

01:32:00 Kur'an-ı Kerim Allah'ı nasıl anlatıyor?