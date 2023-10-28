Kur'an'da Cihat Kavramının Çerçevesi I Kur'an Yolu
Manevi ve Bedeni Olarak Yapılan Gayret: Cihat
Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…
01:43 Kur'an'da Cihat Kavramı
04:13 Kur'an'da Cihat Kavramının Çerçevesi Nedir?
05:39 Temel: Cihat, Hakkın Hakimiyeti İçin Gayret Sarf Etmektir
08:13 "Cihat Yaşatmaya Yönelik Tedbirdir"
15:22 Kur'an'da "Cihat" ve "Kıtal" Farkı
19:24 Allah Yolunda Canla Ve Malla Mücadele: Cihat
25:27 Cihadın Sınırları Ve Kuralları
29:40 Manevi Ve Bedeni Olarak Yapılan Gayret: Cihat
34:36 Düşmana Karşı Daima Uyanık Olmanın Zaruriliği
46:23 Bir Savunma Yöntemi Olarak "Cihat"
53:05 Baskı Ve Şiddete Karşı Cihat
56:57 İslam'da Cihat Niçin Yapılır?
1:00:12 Temel: İslam Baskıya Rağmen Yayılmıştır
1:10:47 Cihatta Gözetilmesi Gereken İlkeler
1:23:04 Filistin'de İsrail Zulmü Ve Yaşanan Soykırım
1:34:32 İsrail'in Siyonist Ve Yıkıcı Sonuçları