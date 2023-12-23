Kur'an'da Temel İnsan Hakları: Aklın Korunması | Kur'an Yolu
Bu bölümde Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı ile Kur'an'da akıl yürütmeyi öğütleyen ayetler konuşuldu.
Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…
00:00 Kur'an Yolu
02:00 Kur'an'da Temel İnsan Hakları: Aklın Korunması
07:30 İlahi teklife muhatap olması bakımından aklın önemi
10:15 İnsanın yüklendiği emanet bağlamında aklın önemi
16:15 İnsanın diğer varlıklardan üstün kılınması bağlamında akıl nimeti
22:10 Kur'an'da düşünmeyi ifade eden kavramlar nelerdir?
27:00 Kur'an'da akıl kavramının çerçevesi
31:00 Akıl yürütmeyi öğütleyen ayetler
37:00 Kur'an'da akıl ve tefekkür ilişkisi
41:00 Kur'an-ı Kerim'de akıl ve aklın değeri meselesi
48:00 Kur'an'da aklı kullanmaya teşvik eden ayetler
51:00 Aklını kullanmayanların kınandığı ayetler
58:00 Kur'an-ı Kerim'de akıl ve aklın değeri meselesi
01:06:00 İnsanın yüklendiği emanet bağlamında aklın önemi
01:16:00 Kur'an-ı Kerim'de akıl ve aklın değeri meselesi
01:19:00 Kur'an'da akıl - kalp ilişkisi nasıldır?
01:25:00 Kur'an ve sünnet çerçevesinde akıl ve kalp
01:33:00 İlahi teklife muhatap olması bakımından aklın önemi
01:36:00 Kur'an'da aklını kullanmayanların özellikleri nelerdir?