Kur'an'da Temel İnsan Hakları | Kur'an Yolu
Bu bölümde Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı’nın katkılarıyla İslam'ın insana verdiği değer konuşuldu.
Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…
00:00 Kur'an Yolu
02:00 Kur'an'da temel insan hakları
12:25 İslam'ın insana verdiği değer
18:20 Hayata anlam ve insana değer kazandıran din: İslam
30:00 İslam'da ve Batı'da insan hak ve hürriyetleri
37:30 Hak kavramının Kur'an'daki anlam çerçevesi nedir?
46:00 Doğuştan kazanılan haklar bakımından Zârurat-ı Hamse neden önemli?
53:00 İslam'a göre insan hakları nasıldır?
59:00 Kur'an'da hayat hakkına yer veren ayetlerin anlam içeriği nedir?
01:05:00 İslam'ın yaşama hakkına verdiği önem
01:20:00 Kur'an'da hayat hakkına yer veren ayetlerin anlam içeriği nedir?
01:36:00 Ayet ve hadisler ışığında İslam'da insan hakları