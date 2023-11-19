Kur'an'da Yahudi Karakterini Ortaya Koyan Ayetler | Kur'an Yolu

Bu bölümde Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı’nın katkılarıyla Kur'an'da Yahudi karakterini ortaya koyan ayetler konuşuldu.

Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…

00:00 Kur'an Yolu

02:00 Kur'an'da Yahudi karakterini ortaya koyan ayetler

08:15 Yahudiler niçin Allah'ın (c.c.) gazabına uğradılar?

15:00 Yahudilerin lanetlenmesine sebep olan olaylar

19:00 Allah'a (c.c) verdikleri söze sadık kalmayan kavim: Yahudiler

27:00 Yahudilerin isyan etmeleri ve cezalandırılmaları

33:00 Bir lanetli gelenek: İsrialoğulları ve Yahudiler

51:00 Dünya malına tamah eden bir kavim: Yahudiler

01:02:00 Kur'an'ın yahudiliğe yönelik eleştirileri

01:05:30 Kur'an'da Yahudi karakterini ortaya koyan ayetler

01:12:00 Yahudiler niçin Allah'ın (c.c.) gazabına uğradılar?

01:20:00 Zulüm ve küfürde yarışan bir kavim olarak "Yahudiler"

01:27:00 Üstünlük taslayarak lanete uğrayan Yahudilerin ibretlik durumları