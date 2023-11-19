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Kur'an'da Yahudi Karakterini Ortaya Koyan Ayetler | Kur'an Yolu 19 Kasım 2023 119. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'de Sabır ve Ümit I Kur'an Yolu 04 Kasım 2023 118. Bölüm
Kur'an'da Cihat Kavramının Çerçevesi I Kur'an Yolu 28 Ekim 2023 117. Bölüm
Kur'an'da Zulüm Kavramı | Kur'an Yolu 21 Ekim 2023 116. Bölüm
Modern Haçlı Seferinin Kurbanı "Kudüs" | Kur'an Yolu 14 Ekim 2023 115. Bölüm
Kur'an'da Allah'ın Sıfatları | Kur'an Yolu 14 Ekim 2023 114. Bölüm
Kur'an'da Allah'ın Varlığının Delilleri | Kur'an Yolu 30 Eylül 2023 113. Bölüm
Hz. Muhammed'in Yakın Çevresi İle İlişkileri | Kur'an Yolu 23 Eylül 2023 112. Bölüm
Kur'an'dan Aile Saadeti İçin Öğütler I Kur'an Yolu 23 Ekim 2023 111. Bölüm
Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (sav) | Kur'an Yolu 09 Eylül 2023 110. Bölüm
Kur'an bağlamında peygamberlerin sıfatları I Ku'ran Yolu 05 Eylül 2023 109. Bölüm
Hz. Peygamber'in (sav) Kur'an'da zikredilen özellikleri | Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 107. Bölüm
Hz. Muhammed (sav): Doğum ve gençlik dönemi | Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 105. Bölüm
Müslüman Şahsiyetin Temel Nitelikleri | Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 100. Bölüm
Müslüman Şahsiyetin Temel Nitelikleri I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 99. Bölüm
Vahyin İlk Başlangıcı Nasıl Olmuştur? I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 98. Bölüm
Kur'an Yolu | Rahmet ve Mağfiret Ayı Ramazan 05 Eylül 2023 97. Bölüm
Kur'an Yolu | Kur'an'da Hz. Süleyman (AS) ve Belkıs Kıssası 05 Eylül 2023 96. Bölüm
Kur'an'da Hz. Süleyman (AS) Kıssası I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 95. Bölüm
Kur'an'da Hz. Davud (AS) I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 94. Bölüm
Hz. Davud'un (AS) mucizeleri nelerdir? I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 93. Bölüm
Kur'an'da Hz. Musa (AS) Peygamber ve İsrailoğulları I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 90. Bölüm
Kur'an'da Hz. Musa (AS) ve İsrailoğulları I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 90. Bölüm
Kur'an'da Hz. Musa (AS) Peygamber I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 86. Bölüm
Müslüman İçin Hayatın Anlamı I Kur'an Yolu 17 Temmuz 2023 86. Bölüm
Kur'an'da Hz. Musa (AS) Peygamber I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 83. Bölüm
Kur'an'da İnsanın Sorumlulukları Nelerdir? I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 42. Bölüm
İslam'a Göre Aile Hayatı Nasıl Olmalıdır? I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 41. Bölüm
Kur'an'a Göre İnsanın Sorumlulukları Nelerdir? I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 40. Bölüm
Ayet ve Hadisler Işığında İslam'da Kul Hakkı I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 39. Bölüm
Kur'an Işığında İnsanın Yaratılış Gayesi I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 38. Bölüm
Kur'an'da İnsan İçin Zikredilen Manevi Hastalıklar I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 37. Bölüm
İslam'da Nesillerin Yetiştirilmesi ve Korunması I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 36. Bölüm
Kur'an'ın İnsana Bakışı I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 35. Bölüm
İslam'ın İnsan ve Akla Verdiği Önem I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 34. Bölüm
Kur'an'a Göre İnsanın Zayıf Yönleri I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 33. Bölüm
Kur'an'da Cennetin Tasviri I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 32. Bölüm
Kur'an'da Ahiret Mutluluğu I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 31. Bölüm
Kur'an'da Ahiret Hayatı I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 30. Bölüm
Kur'an'da Amel ve Ceza İlişkisi Bağlamında Amel Defteri I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 29. Bölüm
Kıyamet Günü Nelerden Sorgulanacağız? I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 28. Bölüm
Kur'an ve Hadislerde Kıyamet Alametleri I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023
Ahiretin İlk Durağı: Kabir Hayatı I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023
Müminin Ölüm Anlayışı Nasıl Olmalıdır? I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023
Kur'an'da Hayat ve Ölüm İlişkisi I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023
Dünya ve Ahiret Dengesi I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023
Kur'an'da Dünya Hayatı Nasıl Anlatılır? I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023
İslam'da İyilik Anlayışı I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023
Kur'an Kendisini Nasıl Anlatıyor? I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023
Kur'an'ın Hayatımızdaki Yeri I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023

Kur'an'da Yahudi Karakterini Ortaya Koyan Ayetler | Kur'an Yolu

Bu bölümde Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı’nın katkılarıyla Kur'an'da Yahudi karakterini ortaya koyan ayetler konuşuldu.

Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…

00:00 Kur'an Yolu

02:00 Kur'an'da Yahudi karakterini ortaya koyan ayetler

08:15 Yahudiler niçin Allah'ın (c.c.) gazabına uğradılar?

15:00 Yahudilerin lanetlenmesine sebep olan olaylar

19:00 Allah'a (c.c) verdikleri söze sadık kalmayan kavim: Yahudiler

27:00 Yahudilerin isyan etmeleri ve cezalandırılmaları

33:00 Bir lanetli gelenek: İsrialoğulları ve Yahudiler

51:00 Dünya malına tamah eden bir kavim: Yahudiler

01:02:00 Kur'an'ın yahudiliğe yönelik eleştirileri

01:05:30 Kur'an'da Yahudi karakterini ortaya koyan ayetler

01:12:00 Yahudiler niçin Allah'ın (c.c.) gazabına uğradılar?

01:20:00 Zulüm ve küfürde yarışan bir kavim olarak "Yahudiler"

01:27:00 Üstünlük taslayarak lanete uğrayan Yahudilerin ibretlik durumları

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