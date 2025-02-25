Kur'an'da Yer Alan Bireysel ve Toplumsal Ahlakı Düzenleyici İlkeler | Kur'an Yolu

Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…

00:00 Kur'an Yolu

05:00 Maide Suresi Hangi Konuları İçerir?

09:30 Maide Suresi Hangi Hikmetleri Barındırır?

11:30 İslam'da Akitlere Verilen Önem

15:30 Yaratılıştan Önce Allah ve Kulları Arasında Yapılan Akit

22:00 İslam Geleneğinde Akitler Kişiye Nasıl Bir Sorumluluk Yükler?

27:00 Kur'an'da Ahde Vefaya Verilen Önem

35:00 Maide Suresi Hangi Sebepler Sonucu İndirildi?

39:30 Maide Suresi'nde Geçen "Şeairullah" Kelimesi Ne Anlama Gelir?

42:00 Kur'an'da Bahsedilen "Haram Aylar" Hangileridir?

44:30 Haram Aylar Müslümanlar İçin Nasıl Bir Bağlayıcılığa Sahip?

54:00 Kur'an'da Yer Alan Bireysel ve Toplumsal Ahlakı Düzenleyici İlkeler

01:00:00 Kur'an'da İyiliği ve Takvayı Emreden Ayetler

01:07:00 Kur'ani İlkeler Işığında Toplumsal Barış Nasıl Sağlanabilir?

01:09:00 Kur'an'da İyiliği ve Takvayı Emreden Ayetler Nasıl Bir Üsluba Sahip?

01:11:00 İslam'da Haram Kılınan Yiyecekler ve Bunların Takva İle İlişkilendirilmesi

01:17:00 Maide Suresi Hangi Hikmetleri Barınıdırır?

01:20:00 Maide Suresi'nde "Dinin Kemale Ermesi" Tabiri İle Ne Kastedilir?

01:30:00 Kur'an'da Yer Alan Bireysel ve Toplumsal Ahlakı Düzenleyici İlkeler

01:36:00 Maide Suresi'nde "Allah'ın İsmini Anarak Yiyin" İfadesi İle Ne Kastedilir?