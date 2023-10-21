Kur'an'da Zulüm Kavramı | Kur'an Yolu

Bu bölümde Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı’nın katkılarıyla inanç, amel ve ahlak ekseninde Kur'an'da zulüm kavramı konuşuldu.

Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…

00:00 Kur'an'da Zulüm Kavramı

06:00 İnanç, amel ve ahlak ekseninde Kur'an'da zulüm kavramı

12:30 Zulmün kavramsal çerçevesi

19:00 Kur'an kaç çeşit zulümden bahseder?

27:00 İnsan kendi kendine nasıl zulmeder?

32:00 İsrailoğulları neden peygamberlere zulmettiler?

41:00 İnanç, amel ve ahlak ekseninde Kur'an'da zulüm kavramı

48:00 İnsan kendi kendine nasıl zulmeder?

58:00 Kur'an'da zikredilen zalim kavramlar

01:04:00 Kur'an'i perspektifinden adalet ve zulüm

01:08:00 Zulmün ve zalimliğin zirvesi Firavun

01:13:00 İnsanlara en çok düşmanlık besleyen kavim olarak Yahudiler

01:21:00 Dünyadaki zulümlere karşı Müslümanların tavırları nasıl olmalı?

01:29:00 Kur'an zalimlerin akıbetini nasıl anlatıyor?