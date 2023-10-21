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Kur'an'da Zulüm Kavramı | Kur'an Yolu 21 Ekim 2023 116. Bölüm
Modern Haçlı Seferinin Kurbanı "Kudüs" | Kur'an Yolu 14 Ekim 2023 115. Bölüm
Kur'an'da Allah'ın Sıfatları | Kur'an Yolu 14 Ekim 2023 114. Bölüm
Kur'an'da Allah'ın Varlığının Delilleri | Kur'an Yolu 30 Eylül 2023 113. Bölüm
Hz. Muhammed'in Yakın Çevresi İle İlişkileri | Kur'an Yolu 23 Eylül 2023 112. Bölüm
Kur'an'dan Aile Saadeti İçin Öğütler I Kur'an Yolu 16 Eylül 2023 111. Bölüm
Bir Eş Olarak Hz. Muhammed (sav) | Kur'an Yolu 09 Eylül 2023 110. Bölüm
Kur'an bağlamında peygamberlerin sıfatları I Ku'ran Yolu 05 Eylül 2023 109. Bölüm
Hz. Peygamber'in (sav) Kur'an'da zikredilen özellikleri | Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 107. Bölüm
Hz. Muhammed (sav): Doğum ve gençlik dönemi | Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 105. Bölüm
Müslüman Şahsiyetin Temel Nitelikleri | Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 100. Bölüm
Müslüman Şahsiyetin Temel Nitelikleri I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 99. Bölüm
Vahyin İlk Başlangıcı Nasıl Olmuştur? I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 98. Bölüm
Kur'an Yolu | Rahmet ve Mağfiret Ayı Ramazan 05 Eylül 2023 97. Bölüm
Kur'an Yolu | Kur'an'da Hz. Süleyman (AS) ve Belkıs Kıssası 05 Eylül 2023 96. Bölüm
Kur'an'da Hz. Süleyman (AS) Kıssası I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 95. Bölüm
Kur'an'da Hz. Davud (AS) I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 94. Bölüm
Hz. Davud'un (AS) mucizeleri nelerdir? I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 93. Bölüm
Kur'an'da Hz. Musa (AS) Peygamber ve İsrailoğulları I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 90. Bölüm
Kur'an'da Hz. Musa (AS) ve İsrailoğulları I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 90. Bölüm
Kur'an'da Hz. Musa (AS) Peygamber I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 86. Bölüm
Müslüman İçin Hayatın Anlamı I Kur'an Yolu 17 Temmuz 2023 86. Bölüm
Kur'an'da Hz. Musa (AS) Peygamber I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 83. Bölüm
Kur'an'da İnsanın Sorumlulukları Nelerdir? I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 42. Bölüm
İslam'a Göre Aile Hayatı Nasıl Olmalıdır? I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 41. Bölüm
Kur'an'a Göre İnsanın Sorumlulukları Nelerdir? I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 40. Bölüm
Ayet ve Hadisler Işığında İslam'da Kul Hakkı I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 39. Bölüm
Kur'an Işığında İnsanın Yaratılış Gayesi I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 38. Bölüm
Kur'an'da İnsan İçin Zikredilen Manevi Hastalıklar I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 37. Bölüm
İslam'da Nesillerin Yetiştirilmesi ve Korunması I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 36. Bölüm
Kur'an'ın İnsana Bakışı I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 35. Bölüm
İslam'ın İnsan ve Akla Verdiği Önem I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 34. Bölüm
Kur'an'a Göre İnsanın Zayıf Yönleri I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 33. Bölüm
Kur'an'da Cennetin Tasviri I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 32. Bölüm
Kur'an'da Ahiret Mutluluğu I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 31. Bölüm
Kur'an'da Ahiret Hayatı I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 30. Bölüm
Kur'an'da Amel ve Ceza İlişkisi Bağlamında Amel Defteri I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 29. Bölüm
Kıyamet Günü Nelerden Sorgulanacağız? I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023 28. Bölüm
Kur'an ve Hadislerde Kıyamet Alametleri I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023
Ahiretin İlk Durağı: Kabir Hayatı I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023
Müminin Ölüm Anlayışı Nasıl Olmalıdır? I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023
Kur'an'da Hayat ve Ölüm İlişkisi I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023
Dünya ve Ahiret Dengesi I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023
Kur'an'da Dünya Hayatı Nasıl Anlatılır? I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023
İslam'da İyilik Anlayışı I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023
Kur'an Kendisini Nasıl Anlatıyor? I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023
Kur'an'ın Hayatımızdaki Yeri I Kur'an Yolu 05 Eylül 2023

Kur'an'da Zulüm Kavramı | Kur'an Yolu

Bu bölümde Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı’nın katkılarıyla inanç, amel ve ahlak ekseninde Kur'an'da zulüm kavramı konuşuldu.

Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…

00:00 Kur'an'da Zulüm Kavramı

06:00 İnanç, amel ve ahlak ekseninde Kur'an'da zulüm kavramı

12:30 Zulmün kavramsal çerçevesi

19:00 Kur'an kaç çeşit zulümden bahseder?

27:00 İnsan kendi kendine nasıl zulmeder?

32:00 İsrailoğulları neden peygamberlere zulmettiler?

41:00 İnanç, amel ve ahlak ekseninde Kur'an'da zulüm kavramı

48:00 İnsan kendi kendine nasıl zulmeder?

58:00 Kur'an'da zikredilen zalim kavramlar

01:04:00 Kur'an'i perspektifinden adalet ve zulüm

01:08:00 Zulmün ve zalimliğin zirvesi Firavun

01:13:00 İnsanlara en çok düşmanlık besleyen kavim olarak Yahudiler

01:21:00 Dünyadaki zulümlere karşı Müslümanların tavırları nasıl olmalı?

01:29:00 Kur'an zalimlerin akıbetini nasıl anlatıyor?

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