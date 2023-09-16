Kur'an'dan Aile Saadeti İçin Öğütler I Kur'an Yolu

Hz. Peygamber'in (SAV) çok eşliliğini nasıl anlamalıyız?

Bireysel fikirlerden nefsi yorumlardan uzak hiçbir farklılığımızın söz konusu olmayacağı bir meclis… En temel çatımız olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in etrafında toplanıyoruz. Kur'an Yolu, Selim Çakıroğlu'nun sunumu Eğitimci-Yazar Ali Rıza Temel ve Prof. Dr. Kerim Buladı'nın katkılarıyla sizlerle…

00:00 Kur'an Yolu

02:00 Hz. Muhammed'in (S.A.V.) yakın çevresi ile ilişkileri

15:00 Hz. Peygamber'in (S.A.V.) çok eşliliğini nasıl anlamalıyız?

30:00 Hz. Peygamber'in (S.A.V.) çok eşliliğini nasıl anlamalıyız?

01:00:00 Hz. Peygamber'in (S.A.V.) yakın çevresi ile ilgili örnekliği

01:12:00 Hz. Peygamber'in (S.A.V.) kadınlara karşı tutumu nasıldı?

01:24:00 Kur'an'dan aile saadeti için öğütler